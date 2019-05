BTS recibe la visita de TXT tras su concierto en Chicago

Chicago, Illinois.- BTS continuó ayer sábado con los conciertos de su gira mundial "Love Yourself: Speak Yourself", en el estadio Soldier Field con un sold out. Algo que ha encantado al ARMY, además del fabuloso show, fue la reunión que Bangtan tuvo con sus hermanos musicales TXT (Tomorrow X Together).

Antes del inicio del concierto, en redes sociales el ARMY compartió videos de TXT quienes se encontraban en un palco del estadio, desde donde apreciaron el show de BTS.

vou falar desse moment de novo, imagina como deve ser uma inspiração enorme pro txt ouvir todos esses gritos dos armys pro bts? eles devem olhar isso e sentir vontade de aprimorar os seus talentos cada vez mais pic.twitter.com/aTH4t9EbzR — , (@rmethereal) 12 de mayo de 2019

Fue al finalizar el concierto, cuando BTS y TXT se reunieron en el backstage. Ambas boy bands surcoreanas creadas por Big Hit Entertainment, compartieron una fotografía familiar en Twitter. "Nos encontramos", expresó Bangtan.

Por su parte los chicos de Tomorrow X Together (agrupación integrada por Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai), comentaron:

¡Nuestros seniors BTS! Realmente disfrutamos viendo el concierto de hoy. Estuvieron tan genial.

Beomgyu publicó un video donde destacó el esfuerzo de sus hermanos BTS: "fue un verdadero honor ver a nuestros sumbaenims en un escenario como este, son los mejores".

선배님 무대를 이렇게 볼 수 있어서 영광이었어요!!

선배님 정말 최고예요!!!��������

�� pic.twitter.com/uB8BmJAAMe — TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) 12 de mayo de 2019

Cabe señalar que TXT se encuentra en Estados Unidos para su primer gira de showcase "Tomorrow X Together ShowcasE: Star in US".