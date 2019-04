BTS recibe significativo regalo de parte de Halsey

BTS ya se encuentra en Las Vegas, Nevada para asistir el día de mañana a los Premios Billboard, premiación donde están nominados en dos categorías y además, cantarán junto a Halsey el tema del momento "Boy With Luv".

A su llegada al hotel en Las Vegas, los chicos de BTS recibieron un especial y significativo regalo por parte de Halsey, quien formó parte de su comeback. Se trata de una brazalete de la amistad.

A través de sus Instagram Stories la cantante estadounidense publicó un breve video mostrando el brazalete que obsequió a Bangtan: "finalmente tengo que darles esto a todos".

Cabe recordar que hace unos días había publicado un misterioso video donde se miraba unas cajas de color negro y cada una de estas, tenía uno de los nombres de los integrantes de la banda surcoreana, ahora sabemos que se trataba de este especial regalo.

En Twitter J Hope mostró al ARMY la pulsera en un video lleno de emojis de corazón: "gracias Halsey".

Será mañana miércoles cuando BTS cause furor en la alfombra roja de los Premios Billboard 2019, además se apoderarán del escenario con su performance junto a Halsey.

Cabe recordar las palabras de agradecimiento de la intérprete a la banda de K-Pop, por la amistad que le han brindado. "Fui a Corea para hacer este sueño realidad, durante años estos chicos me han impresionado, siempre han sido tan creativos y tan concisos. Pero esta vez me impresionaron por la bienvenida y en casa me sentí trabajando en esta colaboración. Son verdaderos grandes artistas e incluso mejores amigos".