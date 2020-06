BTS refuerza su vínculo con el ARMY en "We are Bulletproof: The Eternal"

Ya lo dijo Jimin anteriormente, "no cualquiera es ARMY" y hoy, las verdaderas ARMYs han derramado lágrimas, pero no de tristeza, son muchos sentimientos muy especial al ver como BTS han logrado esquivar muchas balas a lo largo de estos siete años de trayectoria musical, algunas balas les han dado y los han lastimado, pero han logrado sanar ese dolor junto con su fiel legión de fans.

Una de las canciones que más ha llegado al corazón púrpura del ARMY, es "We are Bulletproof: The Eternal", incluída en su álbum "Map of the Soul: 7". Como parte del BTS Festa 2020, los Idols estrenaron el MV de esta canción que refleja todo lo que han vivido desde aquel 13 de junio de 2013, la fecha de su debut.

El MV animado ha hecho llorar al fandom; al principio podemos ver el encuentro de RM con su "yo del pasado".

No tuvimos nada más que sueños, nada más que mañanas de niebla cuando abrimos los ojos, nos quedamos despiertos toda la noche para bailar y cantar las interminables partituras.

El MV "We are Bulletproof: The Eternal", con una versión animada de los integrantes de BTS, nos embarca en un viaje conmovedor, desde el debut de Namjoon, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, aquellos novatos con grandes sueños y hoy finalmente logrados.También destacaron las adversidades que tuvieron que enfrentar durante su camino y que casi llegaron a separarlos.

Somos a prueba de balas lo logramos, ante las miradas negativas, los malos recuerdos y las múltiples dificultades, los bloqueamos valientemente a todos, a prueba de balas.

En el MV se destaca que fue el vínculo inquebrantable de BTS y el amor incondicional del ARMY, lo que los ayudó a perseverar en los días más oscuros. Podemos ver a los Idols luchando contra sus sombras, mientras hacen un recorrido por sus eras musicales. Desde el inicio se muestra a los chicos en escenas de sus icónicos MVs: No more dream, NO, Boy in luv, Danger, I need u, Young forever, Run, Blood sweat & tears, Not today, Spring day y al final, Boy with luv".

Una de las partes más hermosas en verdad, es cuando BTS navega sobre una ballena (en referencia a "Whalien 52") en el universo púrpura que crearon y esta, los lleva hasta un escenario, donde entre lágrimas se percatan que sus sueños se han cumplido. Esta parte se interpreta como que la ballesa es el ARMY, quienes ayudaron a Bangtan a volar y a no estar solos.

Éramos sólo siete, pero los tenemos a todos ustedes ahora, después de siete inviernos y siete primaveras en las puntas de nuestros dedos entrelazados, si, llegamos al cielo.

Asimismo se puede ver a J-Hope llorando durante el final de The Wings Tour, que fue seguido por sus amigos rodeados de estrellas moradas.

Lánzame piedras, ya no tenemos miedo, estamos juntos, somos a prueba de balas (sí, los tenemos, los tenemos a ustedes) Incluso si llega el otro invierno o si alguien me detiene, yo seguiré avanzando, somos eternos, a prueba de balas.

"Sí, los tenemos, los tenemos a ustedes, si, no somos siete, contigo".

