BTS regala a ARMY nueva versión de Make It Right junto a Lauv

BTS y el ARMY tienen un vínculo muy especial, poderoso, fuerte, inquebrantable. Bangtan siempre estará para el ARMY y ARMY, siempre estará para Jimin, Jungkook, Suga, V, Jin, J-Hope y RM. La boy band ha rendido un muy significativo y especial tributo a su fiel legión de seguidores alrededor del mundo, con el lanzamiento de una nueva versión de "Make it Right", tema que los Idols lanzaron en abril pasado como un B-side en su aclamado EP "Map of the Soul: PERSONA".

El remix de "Make it Right" con el cantautor estadounidense Lauv vino acompañado de un bello MV que combina imágenes de BTS durante su gira Love Yourself: Speak Yourself y sus interacciones con el fandom, con un artístico segmento de fantasía animado que inmortaliza el vínculo entre BTS y ARMY.

Esta nueva versión que fue escrita por Ed Sheeran (además de Fred Gibson, Benjy Gibson, Jo Hill, RM, SUGA, J-Hope y Lauv), ahora presenta nuevas letras en inglés del cantante Lauv, además de las voces originales del grupo.

Estaba perdido, estaba tratando de encontrar la respuesta en el mundo que me rodea, me estaba volviendo loco todo el día, toda la noche.

"Fuiste el único que me entendió y todo lo que estaba pasando, sí, simplemente voy a decírtelo, podría hacerlo mejor, podría abrazarte más fuerte porque toda la mañana, oh, eres la luz. Y casi te pierdo, pero no puedo olvidarte porque fuiste la razón por la que sobreviví".

"Estuviste ahí para mí todas las veces que lloré, estuve allí para ti, pero luego perdí la razón, sé que me equivoqué pero lo prometo, puedo hacerlo bien...", canta Lauv.

Estas nuevas letras se unen a las ya conocidas de Bangtan. "Yo, que me convertí en un héroe en este mundo, la enorme ovación que me busca mis manos, los trofeos y el micrófono dorado todo el día, en todas parte pero todo, todo esto es para llegar a ti, eres la respuesta a mi viaje, canto para encontrarte cariño, a ti".

Estas palabras han cobrado un especial significativo para el fandom, palabras que han quedado tatuadas en sus corazones.

Tras el estreno del video, el hashtag #BoyWithLauv apareció en Twitter en todo el mundo:

La vocal de Hoseok es lo mejor de este mundo, de verdad su voz tiene otra forma de hacerme ver el universo, es que SOLO ESCUCHA TREMENDA VOCAL, para cuando la vocal line a Hoseok????��❤@BTS_twt #MakeItRight #BoyWithLauv #BTSxLauv

pic.twitter.com/iOq3eMOSbx — 에닐Enni - ��️‍�� (@firistlovemyg) October 18, 2019

En una entrevista reciente con Rolling Stone el líder de BTS, RM, aseguró que su colaboración con Ed Sheeran en "Make It Right", es una de sus favoritos.

También es uno de nuestros ídolos y llamó a nuestro sello y dijo que quería regalarnos una canción. Resulta que es una canción realmente genial.

Así pues, BTS lanzó una de su colaboraciones más esperadas. Fue Lauv quien en redes sociales comenzó con los rumores de una colaboración con la banda surcoreana, tras compartir un fotomontaje hecho por él mismo, en el que aparecía él junto a los chicos de BTS. "¿Está bien hecho?" preguntó en Twitter; la boy band respondió: "tú siempre lo haces bien".

El verdadero furor llegó cuando el cantante estadounidense posteó en Instagram, la portada de sensacional remix y que a pesar de los rumores, nadie había confirmado oficialmente. En ese momento el ARMY enloqueció y lo que simplemente parecían teorías se materializó.

El mensaje que esconde la canción es hermoso; BTS protege a ARMY y ARMY a BTS, ya que ambos son una gran familia. Lauv está más que agradecido con Bangtan y con todo el fandom.

El cantante estadounidense mostró previamente su amor por BTS al asistir a uno de sus conciertos en el estadio Wembley de Londres en junio; luego publicó las fotos que se había tomado con ellos en el backstage y escribió: "los amo".