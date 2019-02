BTS rompe récord en taquilla mundial con "Love Yourself in Seoul"

Más que comprobado que el éxito de BTS no tiene límites. La película de la banda de K-Pop "Love Yourself in Seoul", ha batido récords de taquilla a nivel mundial.

"Love Yourself in Seoul" de BTS ha sido visto por 340 mil asistentes en Corea y 1.62 millones de personas alrededor del mundo, llegando a alcanzar un total de 1.96 millones de espectadores aproximadamente, según informó el portal Soompi.

Cabe recordar que, durante el primer fin de semana, la cinta de BTS "Love Yourself in Seoul" superó los 180 mil espectadores en Corea posicionándose en el segundo lugar en la taquilla, según el Consejo Cinematográfico de Corea.

El estreno del filme de BTS llegó a más de 4 mil cines en diversos países, convirtiéndose así en uno de los estrenos más grandes del mundo.

La película "Love Yourself in Seoul", muestra imágenes del concierto realizado por BTS en 2018 en Seúl, donde inició el BTS World Tour: Love Yourself. Este fue el inicio del largo recorrido de un total de 41 conciertos en más de ocho países de Asia y Europa, entre agosto y noviembre del 2018.