BTS sana un poco sus corazones y brinda alegría al ARMY en "Map Of The Soul On: E"

BTS llevó a cabo este fin de semana el "Map Of The Soul On: E", dos shows live streaming que no solo sirvió para estar conectados con el ARMY, sino que además fue sanador para el alma y corazón de los siete integrantes, ya que en estos meses de confinamiento social se ha sentidos tristes, agobiados, frustrados y hasta decepcionados con todo lo que ha pasado en el mundo en los pasos meses. La pandemia del Covid-19 obligó a "Los príncipes del pop" a cancelar su gira mundial.

Durante el "Map Of The Soul On: E" Jimin no pudo evitar llorar al manifestar que no entendía por qué ocurría toda esta situación (la pandemia), interrumpiendo sus planes y los de BTS para el año. Le dijo a todo el ARMY que aunque estaba triste, también estaba agradecido de poder finalmente compartir algo tan especial como estos conciertos, con sus amigos de BTS y el fandom después de tanto tiempo. Sin duda alguna los dos shows (de casi tres horas cada uno) que ofrecieron "Los chicos a prueba de bala", superaron los expectativas y con creces.

Recordando el "Love Yourself Tour" y su extensión "Love Yourself: Speak Yourself Tour", sobre el escenario el ARMY disfrutó de la serendipia de Jimin, de la singularidad de V, de la euforia de Jungkook, de la epifanía de Jin, del amor de RM, del contagioso baile de J-Hope y de la dualidad de Suga con su solo "Seesaw", además de los performances grupales y de las rap y vocal line. Ahora en "Map Of The Soul On: E", el fandom pudo deleitarse con los nuevos solos de los Idols, nuevas coreografías, ver por primera vez las interpretaciones en vivo de canciones como "We Are Bulletproof: the Eternal" y mucho más.

RM, Jungkook, V, Jimin, Jin, Suga y J-Hope. Foto: Big Hit Entertainment

En cada uno de los solos de los integrantes de BTS, pudimos sentir su personalidad y su alma. RM con "Persona" majestuoso, Suga con "Shadow" poderoso, mientras que Jungkook con "My time" y Jimin con "Filter", mostraron su lado seductor al apoderarse del escenario. Jin con "Moon" y V con "Inner Child", representaron los momentos más tiernos del "Map Of The Soul On: E". El mayor de Bangtan conquistó con su interpretación y su representación de "El Principito", mientras Tae y un pequeño acompañante enternecieron el corazón del ARMY mientras paseaban en un carrusel. J-Hope llenó de alegría, entusiasmo y buena vibra ante estos difíciles momentos con su "Ego"; la nueva coreografía que mostró ha fascinado y ya muchas fans la están poniendo en práctica.

Los dos shows virtuales de BTS tuvo un set list que evocó los inicios de los Idols, su caminar mientras recibían varias "balas" y lograban levantarse; asimismo se incluyó varias de las canciones de su álbum "Map of the Soul: 7" como "Black Swan", "UGH!" y "00:00 (Zero O’Clock)", claro, no pudo faltar el éxito mundial del momento, "Dynamite".

Foto: Big Hit Entertainment

BTS se sincera con el ARMY en el "Map Of The Soul On: E"

Durante los dos conciertos cada uno de los integrantes de BTS abrió su corazón ante el mundo. "Solo diré una cosa, nosotros somos literalmente fuertes, el ARMY que conozco y el BTS que todos ustedes conocen, todos somos fuertes. Encontraremos una manera, siempre lo hacemos. Si no hay una forma, entonces dibujemos el mapa, todo el mapa por completo, somos fuertes y seguimos conectados. Aunque nuevas olas catastróficas vengan, aunque llegue le vientom caiga lluvia, caiga nieve, hay que creer en nosotros mismos, en verdad los amo a todos, en verdad pueden estar seguro de ello", comentó RM.

Jin se sinceró y mencionó que mientras hacían estos conciertos virtuales, no sintió exactamente la sensación de llevar a cabo un concierto. "Mi corazón está adolorido, pero poder verlos durante el concierto, ver las ARMY Bombs, los muñecos de RJ y las frases, me hizo pensar en el pasado y que estaba con todos ustedes, me hizo tan feliz y pensé en lo que una vez Sunbae dijo: 'una vez que te das cuenta del amor de tus fans, no podrá terminar la presentación'; siento un 50 por ciento de alegría hasta que encontremos un 100 por ciento, BTS estará con ARMY".

Suga contó que tras terminar la promoción de "ON", debían prepararse para el "Map of the Soul Tour", el cual creían que llevarían a cabo en mayo o junio pasado y al ser cancelado, se sintieron vacíos por dentro. "Tal vez olvidamos para qué fuimos hechos, hicimos BangBagnCon, pero aún no estaba el contacto, así que estábamos preocupados por ver si podíamos satisfacernos a nosotros mismos y a ustedes a través de este concierto".

A través de sus vítores me sentí aminado y motivado, espero que todos lo hayan visto felices, tengo muchas ganas de verlos a todos, los extraño mucho, rezaré por el tiempo que podamos divertirnos juntos en un concierto en persona.

Por su parte J-Hope manifestó: "para ser honesto el 80 por ciento es bueno mientras que el 20 por ciento está frustrado, este concierto en línea fue un gran desafío para nosotros también, en esta situación, con un corazón por querer mostrarte nuestro corazón, este es el resultado, ese es el 80 por ciento, el 20 por ciento es como cantante frustrado por no poder verlos cara a cara. Espero que puedan sonreír y esto les traiga un poco de felicidad".

Jimin señaló que mientras se preparaba para estos conciertos, las cosas se sentían injustas "por culpa del Covid-19 más que nada, no podíamos divertirnos entre nosotros y compartir la felicidad con ustedes, es lo que tanto quería hacer, no sé porque tuvo que pasar, así fue. Creo que la esperanza y el apoyo se ha entregado a través de sus pantallas, espero que hayamos transmitido nuestro sincero corazón, gracias por siempre animarnos".

V resaltó que el único deseo que tenía en su mente, era que el ARMY que pasa por momentos difíciles, también se energicen. "Los siete estamos aquí, con ARMY, quienes no están aquí (de manera presencial), pero que están, siento que realmente están aquí con nosotros. Verte en las pantallas, escuchar tu voz, sentir tu emoción, siento como si ARMY estuviera aquí, hay que hacer buenos recuerdos, ARMY les amo".

Jungkook agradeció por escuchar las voces del ARMY y ver sus rostros aunque fuera a través de las pantallas. Más del 90 por ciento del concierto estuve motivado y animado, mientras los veía felices, me hizo pensar en todos los recuerdos, estaba feliz, me divertí, creo que me he adaptado a este estilo de vida, nos has enviado tanta fuerza a través de esto para que podamos seguir más felices, nos divertimos y no sé cuándo podremos volver a vernos, pero mantente saludable, usa la mascarilla y sé feliz, te quiero".

