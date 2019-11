BTS se convierte en los Idols más premiados en los MMA Awards

Seúl, Corea del Sur.- "Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione", expresó BTS en Twitter luego de su colosal victoria en los Melon Music Awards 2019 (MMA), que se llevaron a cabo la noche de este sábado 30 de noviembre en el Gocheok Sky Dome de la capital surcoreana. Bangtan obtuvo un total de ocho galardones, cuatro de estos fueron los Daesangs (grandes premios).

Con estos nuevos premios, BTS tiene en su poder 24 premios MMA, ocho de estos Daesangs, convirtiéndose en la agrupación musical más premiada en la historia de los Melon Music Awards (galardones organizados por LOEN Entertainment a través de su tienda de música online, MelOn).

Estos fueron los premios que BTS merecidamente ganó:

Grabación del año (Map of the Soul: Persona / Daesang)

Arista del año (Daesang).

Álbum del año (Map of the Soul: Persona / Daesang).

Canción del año (Boy with luv / Daesang).

TOP10 Melon Music Awards 2019.

Mejor baile (masculino).

Kakao Hot Star.

Premio a la popularidad de los internautas.

Cabe resaltar que esta es la primera vez que un solo grupo de K-pop ha arrasado todos los Daesangs en una entrega de premios de fin de año.

Tras ganar el premio como Arista del año, Taehyung ofreció unas hermosas palabras:

El niño que comía dulces como estudiante de primaria ahora está parado aquí hoy.

"Personalmente, no creo que sea una persona tan especial, así que cada vez que nuestra música es reconocida así y la gente nos dice que se sintieron curados o felices por nosotros, me conmuevo, realmente no creo que pueda rendirme, continuaremos creciendo y pagando a ARMY con buena música el próximo año y los años posteriores a eso".

Por su parte, J-Hope comentó: "este año también hemos recibido este gran premio (Artista del año), es un gran honor y creo que es una forma de agradecerles a todos. Hubo tantas cosas por las que sentirse honrado y agradecido este año. Si me pidieras que escogiera lo más memorable, sería imposible".

No quiero perder un solo momento, porque todo es muy valioso para mí, y quiero expresarlo, pero también tengo miedo de perder el momento.

"Quiero agradecer a todos lo más fuerte que puedo por darnos tantos honores y premios. Recordaré este momento", señaló Hobi.

RM, líder de BTS, agregó que cuando termian un evento como este, se van a casa y sienten una sensación de debilidad. "Trabajamos duro en el estudio para hacer música, practicamos mucho en la sala de práctica y cantamos en este escenario negro. Hay momentos en que nos preguntamos si realmente estamos haciendo algo".

Pero así como todos ustedes han sido las lámparas para nosotros en nuestra noche, nosotros seremos las lámparas para ustedes en la forma en que sabemos cómo hacerlo. Los amo, ARMY.

Teamwork makes the dream work. pic.twitter.com/Gk9sM1OKp0 — 방탄소년단 (@BTS_twt) November 30, 2019

Por otra parte, Bangtan superó toda expectativa (basada en los MMA 2018) con respecto al performance que ofrecerían en está ocasión. Los Idols llevaron a cabo un show no sensacional, ¡sino épico!

El performance comenzó con el tema "Persona" a cargo de Namjoon, para luego recordar la era escolar de BTS con "Boy in luv" y luego regresar al presente de la banda con "Boy with luv". Todo el recinto donde se llevaron a cabo los Melon Music Awards 2019, se convirtió en el universo BTS, con su emotivo performance "Mikrokosmos".

Bangtan cerró de manera espectacular su show con "Dionysus", no sin antes cada uno de los integrantes de la boy band, llevar a cabo un solo de baile sobre el escenario. ARMY no perdió detalle de la presentación de BTS, pues a lo largo de su show dieron algunas pistas para su próximo comeback, la esperada llegada de su nuevo álbum "Map of the Soul: Shadow".

Te comparto la lista de los demás ganadores de los MMA 2019: