BTS se convierte en los curadores del ARMY ¿Con cuál habitación te identificas más?

¡ARMY, faltan solo unos días para el nuevo comeback de BTS! "Los Príncipes del Pop" lanzarán el próximo 20 de noviembre su nuevo álbum "BE", que de acuerdo con un comunicado de la agencia Big Hit Entertainment, el álbum contiene "la música más 'BTS-esque' hasta ahora". Asimismo la agencia surcoreana que representa a Bangtan, mencionó que esta nueva producción discográfica "busca esparcir por el mundo un mensaje sanador, incluso frente a esta nueva normalidad, nuestra vida continúa".

Y precisamente la canción principal del nuevo álbum de BTS será "Life goes on (La vida continúa)". En días pasados los Idols dieron a conocer una serie de fascinantes fotografías conceptuales individuales, como parte del esperado comeback. En las fotos RM, Jin, Suga- J-Hope, Jimin V y Jungkook, aparecen en diferentes habitaciones invitando al ARMY a conocer su mundo interno, porque un cuarto es más que un lugar para descansar, es como un templo que expresa quien eres en realidad.

En estas fotos conceptuales, cada uno de los integrantes de BTS personifica un "curador", quienes no solo logran encontrar el equilibrio en sus vidas, sino también logran curar sus almas y corazones, al igual que el alma y corazón de todo el ARMY. Al adentrarnos a cada una de las habitaciones de los Idols, podemos conocer a profundidad sus gustos personales, su identidad como artistas y hasta las cosas que los hacen más felices.

"Los chicos a prueba de balas", a través de unos audios ocultos en las fotografías conceptuales, explican a detalle sus habitaciones: los colores, la decoración, sus atuendos y cuáles objetos los representan.

BTS revela al ARMY a profundidad, quiénes son

La habitación del curador V:

Hola a todos, bienvenidos a la habitación de V, soy el curador V, quería transmitir mis buenas vibras a través de esta habitación, la arreglé casi como una galería de arte, un papel tapiz verde y blanco, puertas y objetos puestos de manera simétrica con el sofá rojo anclado en el medio. Espero que puedan sentir a V en esta habitación, quiero que te asegures que tienes suficiente para comer incluso si estás ocupado, deseo que puedas sentir lo feliz que quiero que todos y cada uno de tus días sean.

"¿Qué sintieron cuando vieron este atuendo? ¿Parecía una pijama? ¿Parecía listo para salir? Quería mostrar un atuendo 'cómodo pero no tan cómodo' y tengo curiosidad si ustedes también lo vieron así. ¿Qué objetos en esta habitación crees que me representa mejor? Es difícil para mi elegir solo una, porque cada objeto refleja el ambiente que soy yo pero si tuviera que elegir una, sería la foto que está detrás de mí. Creo que tiene más significado porque es una foto que yo mismo tomé. Pude expresarme con lo que yo veía a través del visor. Ambos, el cómo veo el mundo y a mí mismo en ese espacio, por lo que es el objeto de este cuarto que mejor me representa".

V. Foto: Big Hit Entertainment

La habitación del curador Jimin:

Hola a todos, bienvenidos a la habitación de Jimin. Soy el curador, Jimin. Esta es una hermosa habitación llena de flores. Todo el espacio está cubierto de flores deslumbrantes, pero lo más destacado de esta habitación se destaca por su simple simplicidad. Me gustan las ideas que se expresan con claridad. Si miras esta habitación, puedes ver fácilmente el contraste con las hermosas flores, soy incoloro y quería resaltar el contraste de una manera que es imposible pasar por alto. Espero que te guste.

"Me probé un atuendo desprovisto de colores para que resaltara de los tonos cálidos de las flores a mi alrededor. Creo que el equilibrio general de colores en esta habitación quería que tanto yo como las flores tuviéramos un mejor aspecto para ARMY. ¿Cómo lo hice?...¿Qué objeto de esta habitación crees que me representa mejor? Creo que el equilibrio general de los colores en esta habitación en lugar de cualquier objeto en particular muestra mejor quién soy. El atuendo monocromático y las flores de colores crean un marcado contraste, pero todos hablan en voz alta de su existencia a través de este equilibrio.

Jimin. Foto: Big Hit Entertainment

La habitación del curador RM:

Hola, bienvenido a la sala de RM, soy RM, el curador de esta habitación. Les presento mi habitación cálida y acogedora, está decorada con madera y tonos blancos. Este cuarto evoca la calidez de estar en los brazos de alguien. Está limpio, con una sensación fresca, con una pintura de tonos cálidos en la pared. Pero creo que hubiera sido aún mejor con algo hecho de porcelana. Quería crear una habitación de la que nunca nos cansáramos, un lugar al que pudiéramos venir todos los días, de ahí mi elección de esta paleta de colores, ¿también se ve acogedor para ti, ARMY?

La ropa refleja de la mejor manera mi filosofía, una camiseta de manga larga con shorts, es el mejor atuendo. ¿Qué objetos de esta habitación crees que me representan? No son más que objetos de manera, figuras, mesas, marcos de manera en las paredes, e incluso el árbol bonsai. Creo que estos objetos de manera representan muy bien quién soy.

RM. Foto: Big Hit Entertainment

La habitación del curador Jungkook:

Hola, bienvenido a la habitación de Jungkook, soy Jungkook el curador. Esta habitación está decorada con mis dos pasiones: la música y las bocinas. Es la personificación de lo que amo con un énfasis en la música y las bocinas. Quería crear una habitación que emanara la música, para que quienes la vean, tengan una idea de quién soy por dentro. La música puede ser una fuente de consuelo, alegría y fuerza. Espero que todos puedan escuchar música que les dé fuerza, consuelo y alegría y que estén felices al hacerlo.

"¿Qué objeto de esta habitación crees que me representa mejor? Seguro que ya lo has adivinado, así es, las bocinas. Las bocinas No solo son un medio para transmitir música, sino que también son herramientas para dar la comodidad y alegría que transmite una canción, por eso las elegí como los objetos que mejor me representan. No hay un significado especial para este atuendo, pensé que iría bien con el entorno que quería mostrarles de 'Jungkook' en la habitación de la mejor manera posible".

Jungkook. Foto: Big Hit Entertainment

La habitación del curador Jin:

Hola, bienvenido a la habitación de Jin. Soy Jin, el curador. El punto de esta sala llena de gemas, es que es imposible saber qué es valioso y qué no. Cuando entré por primera vez en esta habitación, inmediatamente me sorprendió y abrumó la vista de esta enorme piedra preciosa, pero resulta que fui yo todo el tiempo. ¿No están impresionados por todas las gemas de la habitación? Quizás en el camino, han olvidado que cada uno de ustedes son una joya preciosa.

"Nunca olvides cuidarte a tí mismo y recuerda que eres una piedra preciosa brillante, recuerda brillar con confianza, como yo. Elegí unos pantalones de seda que combinan a la perfección con todos los brillos, una bata de dormir y unas pantuflas para estar absolutamente cómodo en una habitación llena de gemas preciosas ¿No me veo completamente como en casa?...¿Qué objetos de esta sala crees que me representan mejor? Está el sofá lavanda, la lámpara y más, pero lo mejor soy yo. Mira lo perfecto que soy, sentado en mi habitación, brillando como piedra preciosa".

Jin. Foto: Big Hit Entertainment

La habitación del curador Suga:

Hola a todos, bienvenidos al cuarto de Suga. Yo soy el curador Suga. El azul es un color importante para mí, así que el tema que engloba todo el cuarto, es el color azul. Distintos matices de azul fueron utilizados en este cuarto, la frescura de la perfecta mezcla entre blanco y azul, imparte un encanto insuperado de un cuarto adornado puramente con blanco. Hay un suave azul pastel, un pesado azul velvet y un azul profundo como el mar de Jeju.

¿Me preguntó que significarán estos azules para ti? Mi atuendo está en el tono azul del cuarto, en mi propia interpretación de estilo. ¿Qué objeto de este cuarto crees que mejor me representa? ¿Las esferas metálicas en el suelo, la cadena alrededor de mi cuello, un par de pantuflas que me puse sin pensar? No, lo que realza este cuarto es el espejo. Un espejo es un objeto especial, muestra tu reflejo, te permite saber que existe en el aquí y en el ahora. Todos los integrantes (de BTS) formaron parte de la creación de nuestro reciente álbum "BE" para hacer un verdadero y fiel reflejo de quiénes somos, y eso me hace ser quien más espera por este álbum".

Suga. Foto: Big Hit Entertainment

La habitación del curador J-Hope:

Hola a todos, bienvenidos a la habitación de J-Hope, soy J-Hope el curador. Esta habitación me aporta tranquilidad mental al tiempo que emana mi identidad y el tipo de persona que soy, al igual que 'J-Hope', este espacio es brillante, colorido y enérgico. Espero que puedas llevar contigo parte de la energía de esta fotografía, que creo que parece gritarle al mundo quién soy.

"Este atuendo es para mayor comodidad. Es un look que me mantiene relajado y me permite descansar en mi habitación, esta inspirado en la bata que realmente uso cuando estoy en mi habitación. ¿Qué objeto en esta habitación crees que me representa mejor? Tiendo a prestar atención a cómo me visto donde sea que voy. Los zapatos en el centro de la habitación y el atuendo que llevo, son los elementos que mejor representan a J-Hope. Los zapatos son los colores de los atuendos que uso más a menudo en estos días".