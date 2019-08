BTS se reúne para ver el estreno de Bring the Soul: The Movie

BTS se ha tomado unas merecidas vacaciones desde hace unas semanas; ante el estreno de Bring the Soul: The Movie los chicos se han reunido para ver juntos su nueva película que llega a miles de salas de cine alrededor del mundo.

Bring the Soul: The Movie incluye una mirada exclusiva a su aclamada y exitosa gira mundial Love Yourself, con imágenes detrás de cámaras y una conversación íntima entre los integrantes de BTS el día después de que concluyeran la gira europea en París, Francia.

"Vimos juntos Bring the Soul", expresó Bangtan en una foto en Twitter donde podemos ver a los siete Idols.

다같이 브링 더 소울을 보았습니다 pic.twitter.com/omlkMKluOt — 방탄소년단 (@BTS_twt) August 6, 2019

J Hope tuiteó un par de fotografías luego de ver el estreno de la tercer película de BTS. "Click, Bring the Soul".

Por su parte Jin, el mayor de los integrantes de la boy band originaria de Corea del Sur, bromeó un poco (característico de él): "Seokjinie también tiene calor".

Hace unos días, en vísperas del estreno de Bring the Soul: The Movie, Bangtan compartió un tercer adelanto donde mostraban su incondicional amor por el ARMY. Después de una vista previa de “Tear”, este nuevo adelanto era la versión “Je t’aime (te amo)".

"Hoy será un recuerdo feliz que siempre atesoraré", menciona Jimin en una parte de este adelanto. "Si tuviera que elegir una cosa que me encantara en el verano de 2018, diría que fue ayer y hoy", comenta RM.

La sinopsis de Bring the Soul: The Movie dice: "después de su gira histórica Love Yourself, BTS regresa triunfalmente a las pantallas de cine. Con un brillo más brillante que cualquier otra luz en el escenario, ahora el grupo nos invita detrás del centro de atención. El día siguiente al concierto final de su gira por Europa, en un tejado en París, BTS cuenta sus propias historias sobre cómo experimentar nuevas ciudades para actuar frente a miles de ARMYs en todo el mundo. Un vistazo al mundo de BTS lejos del escenario, con discusiones grupales, íntimas. Con espectaculares presentaciones de los conciertos de la gira, este es un evento de cine que no debe perderse. El viaje de BTS continúa".

En México el ARMY podrá ver Bring the Soul: The Movie en Cinépolis. ¿Quieres saber si la película estará en el cine más cercano del lugar donde vives? consulta AQUÍ.

El fandom ha manifestado en redes sociales su gran emoción por ver la nueva película de Bangtan.