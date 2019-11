BTS sin nominaciones en los Grammy; ARMY les da el premio del amor

BTS asistió por primera vez a la ceremonia de los Premios Grammy en febrero pasado, donde no solo causaron gran furor en la alfombra roja, sino también presentaron y entregaron uno de los galardones, Mejor Álbum de R&B que ganó la cantante H.E.R.; Kim Namjoon dijo en aquella ocasión: "al crecer en Corea del Sur, siempre soñamos con estar en el escenario de los Grammy, gracias a todos nuestros fans por hacer que este sueño se haga realidad, ¡volveremos!".

También te puede interesar: Halsey lamenta que BTS no fuera nominado a los Premios Grammy

Aunque BTS se esforzó, trabajó intensamente, creó música excepcional, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos no consideró a Bangtan para las nominaciones a los Premios Grammy 2020. Una vez más la academia demuestra rechazo a galardonar a artistas como BTS.

El ARMY ha compartido mucho amor para Jungkook, V, Jimin, J-Hope, Suga, Jin y RM al no haber obtenido una sola nominación como agrupación para la 62 edición de los premios más importantes de la música.

"Puede que los Grammy se hayan ido para atrás, pero pregúntense, ¿quién necesita un Grammy cuando ya tienes concebido el corazón y amor de todo el mundo? Bangtan logró muchas cosas a lo largo de su carrera, cosas que ni ellos se imaginaban, pero ahí están, rompiendo récords", comentó una fan en Twitter.

Seguir a estos chicos a sido la mejor decisión que he podido hacer!

No importa si los Grammy no los nominó, con que nosotros los valoremos y los apoyemos más, estoy segura que eso los hace feliz asi como ellos que nos dan tanta felicidad �� #ThisIsBTS@BTS_twt pic.twitter.com/GnRdil9hyj — Yubel ♡����》 (@Yubel05) November 20, 2019

Ante la decepción que se llevaron con las nulas nominaciones a los Grammy, ARMY unió fuerzas para darle alegría a BTS. El fandom logró posicionar toda la discografía de Bangtan en el #1 en iTunes de Estados Unidos.

La revista estadounidense Rolling Stone, publicó un artículo sobre el desaire de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a los llamados "Príncipes del Pop", donde citan lo siguiente:

Mientras tanto, BTS continúa liderando la expansión del K-pop en Estados Unidos. Además de su colección de álbumes número uno y estadios estadounidenses con entradas agotadas, han logrado abrirse camino en el mundo conservador y altamente competitivo de la radio pop, no una, sino dos veces. Y BTS continúa jugando el juego Grammys: el año pasado, el grupo presentó el premio al Mejor Álbum de R&B. (Su álbum Love Yourself: Tear también obtuvo una nominación al Mejor paquete de grabación).

Aún así, el miércoles no recibieron un guiño de la Academia de Grabación, ni para el Álbum del Año, ni para el Mejor Álbum Vocal Pop, ni siquiera para el vago Mejor Álbum de Música del Mundo. Si bien los votantes pueden haber pensado que Map of the Soul: Persona era demasiado corto en siete pistas, todavía nominaron el EP debut de Lil Nas X de 18 minutos, 7, para Álbum del año.

Ante esto, la pregunta queda en el aire: ¿por qué BTS no obtuvo una sola nominación a los Premios Grammy?

Cabe resaltar que "Map of the Soul: Persona", lanzado en abril pasado, fue un éxito comercial instantáneo, colosal. El EP de siete canciones superó el sorprendente álbum en vivo de Beyoncé, "Homecoming", por un margen envidiable. Asimismo con dicho EP, Bangtan obtuvo su tercer #1 en la lista Billboard 200 en menos un año. El último grupo en ganar tantos números uno tan rápido fueron The Beatles.