BTS solo eran siete, ahora son millones en un universo púrpura con el ARMY

13 de junio de 2013, la agencia surcoreana Big Hit Entertainment lanza una boy band de K-pop llamada BTS, una abreviatura de Bangtan Sonyeondan que significa "Boy Scouts a prueba de balas", integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Estos siete jóvenes tuvieron su debut con la canción "No More Dream", incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool. Lo que sucedería despúes, el ARMY lo conoce a la perfección.

A lo largo de estos siete años aquellos novatos con grandes sueños y hoy finalmente logrados, tuvieron que luchar contra sus miedos, los prejuicios, sus sombras. En su camino han tenido que afrontar adversidad que casi han llegado a separarlos. Hoy, en el aniversario número 7 de BTS, los Idols viven en un universo púrpura junto con el ARMY. En este universos, "las balas" que los han impactado no han sido tan dolorosas gracias al apoyo de su legión de fans, ya que el dolor de ellos es suyo y el suyo, de ellos.

¿Qué tienes "esos asiáticos" (como algunas personas prejuiciosas les dicen) que tanto furor causan? Simplemente además de alegrar las vidas del ARMY con su música y sus poderosas y reflexivas letras, han enseñado a sus fans a amarse a sí mismos, a tener mayor autoestima, a perseguir sus sueños, a ser positivos y sonreír ante las adversidades, a saber que ser diferente no es malo, querer algo y no parar hasta conseguirlo.

Aunque Bangtan ha sido víctima en muchas ocasiones de racismo por sus orígenes, gracias a su música que ha llegado a muchísimos países alrededor del mundo, han logrado muchos asombrosos récords como:

Primer artista coreano en encabezar el Billboard 200.

Un millón de álbumes vendidos ("Love Yourself: Tear") en la primera semana en Hanteo Chart.

1er álbum coreano ("Wings") en ingresar a la lista oficial del Reino Unido.

Primer grupo ídolo en ganar el premio Músico del Año en los Korean Music Awards (los Grammys coreanos).

Mejor debut para un artista coreano en el Hot 100 de Billboard (gracias a "Fake Love").

Primer grupo coreano en recibir la certificación de oro de la RIAA (Recording Industry Association of America), gracias al remix de "MIC Drop".

Primer artista coreano en ganar premios en los Billboard Music Awards.

El video musical que más rápido ha alcanzado los 10 millones de vistas en la historia ("Fake Love").

Primera agrupación de K-Pop en ser invitados y cantar en los Premios Grammy.

La mayor cantidad de álbumes n.° 1 para un artista coreano en la lista de álbumes mundiales de Billboard.

El video más visto en la historia de YouTube en sus primeras 24 horas ("Boy with luv").

Primer grupo coreano en alcanzar el n.° 1 en la lista de iTunes Top Songs de Estados Unidos.

Primer artista coreano en ocupar el puesto número 1 en el Artist 100 de Billboard.

Mucho ha pasado a lo largo de estos siete años, momentos en los que BTS han llegado a pensar en la posibilidad de separarse, varias eras musicales que han quedado marcadas en el corazón del ARMY, infinidad de teorías por parte del fandom ante cada lanzamiento, conciertos que años atrás realizaban ante un puñado de fans, actualmente son ante miles y miles de personas.

Para celebrar estos siete años de BTS, recordemos aquellas palabras de Namjoon en uno de los shows del tour Love Yourself. "Durante este tour estoy descubriendo cómo amarme a mí mismo, yo no sabía nada sobre amarme a mí mismo, ustedes me enseñaron a amarme a través de sus ojos, a través de su amor, a través de sus tweets, a través de sus cartas, a través de todo, ustedes me enseñaron y me inspiro a amarme a mí mismo. ¿Qué es amarme a mí mismo? No lo sé, ¿quién puede definir su propio método y forma de amarse a sí mismo?".

El líder de BTS señaló que, "es nuestro objetivo encontrar, definir nuestra manera de amarnos nosotros mismos, nunca fue intencionalmente pero, siento que los estoy usando para amarme a mí mismo, así que voy a decir una cosa".

Por favor úsame, por favor usa a BTS para amarte a ti mismo, porque ustedes me enseñaron a amarme a mí mismo.

Y como BTS canta en "We are Bulletproof: The Eternal":

Éramos sólo siete, pero los tenemos a todos ustedes ahora, después de siete inviernos y siete primaveras en las puntas de nuestros dedos entrelazados, si, llegamos al cielo.

