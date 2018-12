BTS tiene accidente automovilístico tras show en Taiwán

El pasado fin de semana, luego de un show en Taiwán como parte de su gira mundial "Love Yourself", la banda de K-Pop BTS tuvo un accidente automovilístico. Pero calma ARMY, por fortuna V, Jungkook, Jin, Suga, J-Hope, RM y Jimin no salieron heridos.

La agencia Big Hit Entertainment, representantes de los chavos de BTS, emitió un comunicado en el que confirma que la banda sufrió un accidente automovilístico el pasado domingo 9 de diciembre.

Después del concierto en Taiwán, tuvimos un pequeño accidente de auto. Ninguno de los integrantes sufrió lesiones, y han regresado a sus dormitorios. No habrá problemas con sus próximos shows programados.

En redes sociales surgió la especulación de que el accidente automovilístico de BTS habría ocurrido a causa de los fanáticos, versión que fue desmentida por la agencia Big Hit Entertainment: "no fue el auto en el que se encontraban los fanáticos, sino el auto en el que estaban los integrantes que se metió en la colisión".

Por suerte ARMY el accidente no pasó a mayores, los chicos salieron ilesos y las fechas de BTS en Japón y Hong Kong durante los próximos días, no se verán afectadas.

Por otra parte, BTS ha continuado su año de logros históricos al convertirse en la primera banda de K-Pop nominada para un premio Grammy. El álbum "Love Yourself: Tear" competirá con as obras de St. Vincent, Mitski, The Chairman y Foxhole en la categoría de "Mejor diseño de grabación" (un premio basado en el aspecto visual de un álbum).

Cuando el álbum "Love Yourself: Tear" se lanzó a principios de este año, rompió los récords de ventas anteriores de BTS con un millón de copias en su primera semana. El video del single "Fake Love" también alcanzó las 48 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, récord que luego superó "Thank U, Next" de Ariana Grande este mes.

BTS hizo historia a principios de este año siendo los primeros, y hasta el momento los únicos, artistas coreanos en alcanzar el N°1 del Billboard 200, con su álbum "Love Yourself: Tear". En agosto repitieron la hazaña con "Love Yourself: Answer".