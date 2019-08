BTS tomará por primera vez unas vacaciones, confirma Big Hit

BTS tendrá al fin un merecido periodo de vacaciones, tiempo en el que V, Jungkook, Jimin, J-Hope, Suga, Jin y RM tendrán la oportunidad de de recargarse y “presentarse de nuevo como músicos y creadores”, informó en un comunicado de prensa Big Hit Entertainment (agencia que creadora de Bangtan).

La agencia de BTS señaló que la boy band por primera vez desde su debut en el 2013, tendrá un periodo oficial de descanso. Asimismo pidió al ARMY su cooperación para ayudar a mantener la privacidad de los chicos y así, puedan disfrutar de su tiempo libre.

Este fin de semana Bangtan se presentó en el Lotte Duty Free Family Concert, marcando el final de su agenda antes de sus vacaciones oficiales.

El comunicado de Big Hit Entertainment cita:

Nos gustaría informar que, por primera vez desde su debut, BTS tendrá un periodo de descanso y relajación oficial y extendido.

La presentación del Lotte Duty Free Family Concert marca el último evento programado antes de que los integrantes se preparen para tomar sus vacaciones. Este periodo de descanso será una oportunidad para los integrentes, que se han impulsado implacablemente hacia su objetivo desde su debut, para recargarse y prepararse nuevamente como músicos y creadores.

Esto también les brindará la oportunidad de disfrutar la vida cotidiana de jóvenes en sus 20 años, aunque sea brevemente.

Durante este tiempo, los chicos descansarán y se recargarán de manera personal. Si tiene un encuentro casual con un integrante de BTS mientras está de vacaciones, le pedimos que muestre consideración por su necesidad de descansar y disfrutar de su tiempo libre y privado.

BTS regresará renovado y recargado para devolver todo el amor que tienen y continuar mostrándoles.

[공지] 방탄소년단 공식 장기 휴가 알림 (+ENG) pic.twitter.com/fV4Aw5UNY4 — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) August 11, 2019

Bangtan volverá a la acción el 11 de octubre para ofrecer por primera vez un concierto en la ciudad árabe Riyadh, capital de Arabia Saudita, como parte de la etapa final de su gira Love Yourself: Speak Yourself, gira que concluirá en el Estadio Olímpico de Seúl en Corea del Sur el 27, 28 y 29 de octubre próximo.

El ARMY espera que para fines de este 2019 BTS lance una nueva producción discográfica, la continuación de su exitoso EP Map of the Soul: PERSONA.

Por otra parte, este fin de semana la banda global se presentó en Lotte Duty Free Family Concert, que se llevó a cabo en Olympic Gymnastics Arena del Parque Olímpico en el sur de Seúl, Corea del Sur.

Diversas agrupaciones del K-Pop participaron en este evento musical (que duró tres días), siendo la presentación de BTS la más esperada. En el escenario cantaron Home, Fake Love, Best Of Me, Boy With Luv (que interpretaron con su coreografía habitual de alta energía y coloridas luces de escenario) y más.