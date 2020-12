BTS traería más dinero a Corea del Sur que 2 importantes empresas mundiales

Corea del Sur.- La banda BTS, puede que solo sean una agrupación de chicos de Corea del Sur, pero estos chicos aportan una cantidad impresionante de dinero de su ARMY.

Según un análisis de los ingresos de la compañía en 2018 de Statista, BTS representa el .3% del PIB de Corea del Sur, recaudando más de $ 4.5 mil millones de dólares ese año.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Eso coloca a este grupo de K-pop "en la misma liga" que empresas como Samsung, KIA y LG. A modo de comparación, Korean Air, que obtuvo ingresos de $ 11.65 mil millones, representó el 0,7% del PIB. Hyundai contribuyó con alrededor del 5% ese mismo año.

BTS es quizá el artista más exitoso de 2020. AFP

Es, predominantemente, gracias a esta contribución que algunos miembros de BTS vieron pospuesto temporalmente su servicio militar obligatorio.

Originalmente se esperaba que el ídolo de BTS más viejo, Jin, se tomara un descanso del grupo después de su cumpleaños en 2020.

El video musical "Dynamite" ya está disponible en YouTube. Music by BTS, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7, está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales.