BTS viaja a Las Vegas para los Grammy, Jungkook con Covid-19 y J-Hope en cuarentena en Corea del Sur

La extraordinaria boyband BTS ya se encuentra en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde asistirán el próximo fin de semana a la 64.ª entrega de los Premios Grammy, los galardones más importantes de la industria musical, otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. El magno evento, en el que estarán una gran diversidad de artistas, tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena.

Cinco de los siete integrantes de BTS: RM, Jin, Suga, Jimin y V, se trasladaron al Aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl, Corea del Sur, para abordar un avión y viajar con destino a Las Vegas, donde además de asistir y cantar en la ceremonia de los Grammy 2022, darán cuatro conciertos presenciales, como parte de su nueva gira mundial "Permission to dance on stage".

El golden maknae de BTS, Jeon Jungkook, había viajado a Las Vegas previamente con parte del staff, para ver detalles del performance que darán en el escenario de los Premios Grammy. Por su parte, el rapero J-Hope se quedó en Corea del Sur, ya que en días pasados dio positivo a Covid-19 y una vez que termine su cuarentena, se reunirá con sus amigos en Estados Unidos.

Mientras en redes sociales se viralizaban las fotografías y videos de RM, Jin, Suga, Jimin y Tae en el Aeropuerto Internacional de Incheon, Big Hit Music publicaba un comunicado en Weverse, donde informaba a ARMY, que Jungkook había dado positivo a Covid-19.

De acuerdo con la agencia que lanzó y representa a Bangtan Sonyeondan, Kookie había dado negativo en una prueba de PCR que se realizó en la capital surcoreana, antes de viajar el pasado domingo a Estados Unidos, "en preparación para la presentación de los premios Grammy".

Unas horas después de haber llegado a Las Vegas, Nevada, el menor de los integrantes de Bangtan sintió una leve molestia en la garganta y de inmediato, se hizo una prueba PCR rápida y una prueba PCR estándar. "Mientras estaba en cuarentena como medida proactiva, el resultado de ambas pruebas dio positivo y Jungkook fue confirmado con Covid-19 el lunes 28 de marzo".

El cantante y compositor, de 24 años de edad, "ha estado actualmente en autocuarentena y tratamiento, siguiendo las pautas de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos". Asimismo, Big Hit Music compartió que el Idol no presenta ningún síntoma, más que un leve dolor de garganta.

De momento, se desconoce si Jungkook podrá asistir con sus amigos de BTS a la ceremonia de los Grammys. Al respecto, Big Hit manifestó en el comunicado que las actividades de Jungkook, estarán determinadas por las regulaciones locales de Covid-19, "estamos en conversaciones activas con el organizador de los premios".

Asimismo, ofrecieron una disculpa a ARMY, por causarles preocupación, "a pesar de nuestro esfuerzo por tomar todas las medidas necesarias para la salud de nuestros artistas, antes y durante el horario en los Estados Unidos, pedimos su generosa comprensión y apoyo".

¿Cómo sigue de salud J-Hope de BTS, luego de haberse contagiado de Covid-19?

Como externó Big Hit Music en un anterior comunicado, el rapero, productor, compositor, cantante y bailarín Jung Hoseok (nombre real del Idol, de 28 años de edad), se reunirá con BTS en Estados Unidos, una vez que recuperé por completo su salud y termine su cuarentena.

La mañana de este martes, Hobi publicó un mensaje en Weverse, ante la preocupación de sus millones de seguidores.

¿Están todos preocupados? ¡Estoy tan bien! Mientras coma bien y duerma bien durante el período de cuarentena, ¡mejoraré pronto!

J-Hope comentó que luego de ser diagnosticado con el virus SARS-CoV-2, se dijo así mismo "¡toma tu medicina y descansa bien! ¡Recuperemos la salud rápidamente y muéstranos un lado bueno!".

J-Hope dio a conocer haber terminado su cuarentena.

El rapero de BTS compartió una buena noticia, concluyó su cuarentena. "Me uniré a ustedes de inmediato de acuerdo con el procedimiento". De igual manera, le pidió al fandom cuidar muy bien de su salud. "Nuestras ARMYs también están en una situación diferente cada día, así que cuida tu salud y no te enfermes".

Cabe recordar que BTS está nominado en los Premios Grammy en la categoría "Mejor interpretación pop de dúo/grupo", por su éxito mundial "Butter". En esta terna también se encuentra: Tony Bennett & Lady Gaga ("I get a kick out of you"); Justin Bieber & Benny Blanco ("Lonely"); Coldplay ("Higher power"); y Doja Cat ft. SZA ("Kiss me more").

Y con respecto a los conciertos presenciales "BTS Permission to Dance On Stage - Las Vegas", se realizarán el 8, 9, 15 y 16 de abril en el Allegiant Stadium.