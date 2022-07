BTS x Street Galleries: Bangtan curados de arte; montan exclusivas galerías callejeras para ARMY

¿Cómo compartir tu Street Gallery? Primero, debes almacenar la selección y ubicación de las obras de arte que conforman tu galería, para generar un vínculo que podrás compartir con otras personas. Estos datos son anónimos y no sirven para identificarte.

Sobre la fotografía personal que mostró , el menor de los integrantes de BTS, explicó que si el dibujo le permite escapar a la tierra de la imaginación, la fotografía lo hace ver la realidad de otra manera . "Me encanta hacer fotos a mis compañeros de banda y documentar nuestro viaje juntos".

"La fotografía ha sido una manera maravillosa para mí de expresarme. Cuando no sé cómo decir algo a través de una canción, solo busco una imagen que transmita la forma en que me siento".

Vincent Van Gogh, pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo, es uno de los artistas favoritos de Tae . "Su obra está llena de vida. En este autorretrato, puede apreciarse la intensidad que aportó a todo lo que hizo, de verdad sentía lo que pintaba, y eso es algo con lo que me identifico completamente como cantante y fotógrafo".

"La cámara me permite descubrir lugares en toda su profundidad y belleza. Para mi Street Gallery, elegí obras que reflejan mi pasión por el descubrimiento a través de la fotografía y el arte. De verdad espero que disfrutes haciendo tus propias creaciones a partir de ellas".

Y con respecto a El velocista, del escultor mexicano-estadounidense Charles Albert López , Jiminie compartió con ARMY: "hace unos años, empecé a correr y, al igual que la danza, es algo en lo que me sumerjo por completo y me ayuda a despejar la mente".

En su galería, Jimin explicó sobre Un chico bailarín, de Kim Hong-do, famoso pintor del período Joseon . "Me formé tanto en danza moderna como en ballet clásico, es algo en lo que realmente puedo sumergirme y me hace sentir liberado".

"Y hablando de amarse a sí mismo, en los últimos años, he estado transitando un viaje hacia el amor propio y la aceptación. Déjame llevarte en este viaje con algunas obras de arte que me recuerdan quién soy".

El joven Idol eligió Marina Bay Sands, Singapur , para montar su galería callejera, recordando, como si hubiese sido ayer, un concierto de la era "Love Yourself", que BTS tuvo en país asiático .

"Me alegro de que nuestra campaña 'Love Myself', se haya convertido en una fuente de esperanza y consuelo para las generaciones más jóvenes, y deseo que los niños de todo el mundo puedan experimentar la alegría de la infancia, tal como los niños de esta pintura".

"¿El genio de la danza? ¿Estás hablando de mí? Antes de debutar con BTS, tomé clases de danza durante años e incluso formé parte de un grupo de danza underground. Siempre que bailo, me siento tan libre como esta estatua".

En los últimos años, BTS ha tenido el gran honor de hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas , "donde constantemente me sorprende la fuerza y la esperanza de las generaciones más jóvenes, a medida que buscan construir un mundo mejor. Esta vez, traigo a la ONU obras de arte que me llenan de optimismo. ¡Espero que te hagan sentir lo mismo!".

"Lo creas o no, ¡uno puede dibujar música! Grabé mis pensamientos en la mañana y los transformé en ondas sonoras. Mi madre es pintora, así que traté de pintar algo bonito para ARMY, sin embargo, debo decir que no fue tan fácil como esperaba".

"Es donde, en 2014, comenzó nuestro sueño de reconocimiento internacional. Como una persona que se define por sus sueños, tengo una relación muy cercana con el arte, al igual que con la música. A través del arte y la música, me recuerdo a mí mismo que todo es posible cuando nos permitimos soñar; elegí todas estas obras de arte con esta idea en mente".

Con ese humor y dulzura que lo caracteriza, el mayor de los integrantes de Bangtan, mencionó que es más guapo que el Adonis del escultor italiano Antonio Corradini . "De más está decir que todo el mundo sabe que soy apuesto, al igual que este apuesto Adonis. Pero no solo soy apuesto, soy guapo en todo el mundo".

The Musicians - Caravaggio.

Sobre la obra The Musicians, del pintor italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio , Kim Seokjin explicó que le recuerda mucho a los ensayos de BTS , "captura a la perfección lo que se siente ser joven y estar completamente enamorado de la música".

"Siempre que me siento un poco decaído, pienso en São Paulo. He descubierto que el arte, al igual que la música, puede ser una gran fuente de sanación. Eso es algo muy cercano a mi corazón, así que elegí obras de arte a partir de esa idea".

"Así es como se siente el arte para mí: atemporal. Es por eso que me alegra mostrarles mi galería en Namdaemun con algunas de mis piezas favoritas en Google Arts & Culture ".

