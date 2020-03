BTS y ARMY celebran el cumpleaños número 27 de Suga

Suga recibió mucho amor por parte del ARMY con motivo de su cumpleaños 27. El rapero, productor y compositor de BTS comentó en Twitter, "gracias ARMY, gracias a ti mi cumpleaños fue feliz ¿Han probado el pollo con sal? jaja Siempre estoy agradecido y los amo, gracias por desearme feliz cumpleaños".

Min Yoongi, mejor conocido como Suga, nació el 9 de marzo de 1993 en la ciudad de Daegu, al sudeste de Corea del Sur. En 2010 participó en las audiciones "Hit It" llevadas a cabo por Big Hit Entertainment, quedó segundo en la competición que se celebró y entró a formar parte de la compañía el 7 de noviembre de 2010; entrenó por tres años junto a sus compañeros RM y J-Hope. A pesar de haber entrado en Big Hit como compositor, el 13 de junio de 2013 debutó como rapero en la agrupación BTS con el sencillo "No More Dream", de su primer single álbum "2 Cool 4 Skool".

감사합니다 아미 여러분 덕분에 행복한 생일이 된 것 같습니다 다들 치킨에 소금 드셨나요?ㅎㅎ 항상 감사하고 사랑합니다 축하해주셔서 감사합니다! #SUGA — 방탄소년단 (@BTS_twt) March 9, 2020

El cumpleaños 27 de Suga llegó en medio de la promoción que BTS lleva a cabo de su nuevo álbum "Map of the Soul: 7". ¿Cómo festejó Yoongi? Los integrantes de BTS llegaron al acuerdo en un V LIVE que Jin compraría comida para los siete en honor del día. En Twitter compartieron un video con el ARMY, donde después de comer sorprendieron a Suga con un pastel de cumpleaños. La reacción del Idol al ver su pastel ha causado mucha ternura entre el fandom.

También compartieron un video de Jin pagando no solo por la comida de sus amigos de BTS, sino también por la comida de los integrantes del personal que asistieron. El mayor de los chicos de Bangtan pagó un total de 878 mil wons (más de 730 dólares), "espero que vivan una vida en la que tengan cuidado con su boca", expresó Jin a manera de broma.

#윤기생일ㅊㅋ

우리 석진이형이 스탭분들 테이블까지 계산을 했습니다 멋 진 찐 찐 찐 찐 찐 찐

잘 먹었어요 형 pic.twitter.com/8nhCEfEJgv — 방탄소년단 (@BTS_twt) March 8, 2020

Por otra parte, Suga llevó a cabo un V LIVE donde interactuó con el ARMY, agradeciendo por todo el apoyo que le han dado y todas las muestras de cariño.

Cabe mencionar que los hashtags relacionados con su cumpleaños, se apoderaron de la mayoría de las 20 tendencias principales mundiales de Twitter, donde el fandom mandó toda clase de felicitaciones para Yoongi.