BTS y ARMY no necesitan permiso para bailar; lanzan la inclusiva canción "Permission to dance"

Hay canciones que se convierten en el himno y/o hit del verano. "Permission to dance" de BTS será una de estas, así como su anterior single "Butter". Mientras varios países del mundo enfrentan una tercera ola de contagios de Covid-19, entre estos México, siete maravillosos artistas en toda la extensión de la palabra lanzaron una nueva canción para darle fortaleza, toda esa buena vibra que necesitan sus fans ante estos momentos.

En su nueva canción "Permission to dance (Permiso para bailar)", BTS nos dice a través de la fascinante letra y el contagioso sonido, que el pensamiento de ser joven hace a nuestros corazones latir como un tambor y que cuando todo parece estar mal, "sólo canta con Elton John y con ese sentimiento, recién estamos empezando".

"Permission to dance" fue escrita por Ed Sheeran (cantautor británico quien también co-escribió "Make it right"), Steve Mac, Johnny McDaid y Jenna Andrews. Es una canción brillante dance pop con sonidos de piano y cuerdas, que hacen que los oyentes muevan la cabeza y revelen algunos movimientos de baile. El mensaje principal de este nuevo himno del verano es: "no necesitamos permiso para bailar". En el coro, Bangtan le dice al ARMY:

No necesitamos preocuparnos, porque cuando caemos sabemos como aterrizar, no necesitamos hablar más, sólo disfrutar esta noche, porque no necesitamos permiso para bailar.

Leer más: BTS de "Príncipes del Pop" a "Reyes de la pasarela"; rompen estereotipos de la mano de Louis Vuitton

"Permission to dance" forma parte del single álbum "Butter", el cual fue lanzado para celebrar el cumpleaños del ARMY (fue el 9 de julio de 2013 cuando el fandom de BTS recibió su nombre oficial). Este CD sencillo también incluye la sabrosa canción "Butter" lanzada a nivel mundial en mayo pasado; asimismo contiene las versiones instrumentales de ambos temas.

En un comunicado Big Hit Music había comentado que "Permission to dance" sería una canción que "hará que tu corazón lata al ritmo de la energía positiva de BTS".

El MV de "Permission to dance" está impregnado por ese colorido, esa buena vibra y movimientos enérgicos que caracterizan a BTS. Y precisamente RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook transmiten esa buena energía que le da fuerza al fandom para afrontar cualquier adversidad en sus vidas, a través de sus voces, de sus bailes y del lenguaje internacional de señas.

Cabe resaltar que la coreografía que "Los chicos a prueba de balas" realizan durante el MV incluye gestos de la lengua de signos internacional. Algunos de los movimientos de BTS significan "diversión", "baile" y "paz".

La música de BTS es inclusiva, no tiene edad, género, fronteras. En el MV podemos ver a los Idols rascarse el cuerpo con el pulgar extendido y los otros dedos medio doblados, lo que significa "diversión".

Mover los dedos índice y medio de una mano como si estuvieran caminando en la otra mano, extendido perpendicular al pecho, significa "bailar". Otro de los gestos del lenguaje internacional de señas que hicieron, fue una V con ambas manos, como símbolo de "paz".

El nuevo MV de BTS debutó en el #1 en tendencias de música en YouTube.

Leer más: ¿Quiénes son los integrantes del Wooga Squad, el famoso grupo de amigos de V de BTS?

Una parte de la letra de la nueva canción de BTS dice, "siempre hay algo que se interpone en el camino, pero si no dejas que te desconcierte sabrás cómo romperla, solo mantén la vibra correcta, sí, porque no hay vuelta atrás, no hay nadie a quien probar que no tenemos esto hecho".

ARMY, bailemos, la música nos hace movernos, no hay nada que pueda detenernos cuando nos movemos. Vamos a romper nuestros planes y simplemente vivir como si fuéramos de oro, "y andar como si fuéramos locos bailando...porque no necesitamos permiso para bailar".