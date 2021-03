BTS y Big Hit renuevan con Unicef la campaña LOVE MYSELF, para hacer del mundo un hogar seguro

BTS y su agencia Big Hit Entertainment renovaron su asociación con Unicef (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), con el noble propósito de ayudar a poner fin a la violencia y el abandono, así como fomentar la autoestima y el bienestar de los niños y los jóvenes. Como parte de la renovación de esta campaña/alianza mundial, los Bulletproof Boy Scouts y la agencia surcoreana Big Hit, donarán a Unicef más de un millón de dólares, así como las ganancias derivadas de la venta de los productos relacionados con LOVE MYSELF y una parte de los ingresos que obtengan de las ventas de sus álbumes de la serie "Love Yourself".

¿En qué consiste la campaña LOVE MYSELF de BTS?

Es una campaña antiviolencia lanzada el 1 de noviembre de 2017 por BTS en asociación con el Comité Coreano de UNICEF; los Idols presentaron esta iniciativa como una colaboración a #ENDviolence, una campaña global de UNICEF destinada a garantizar que los niños y adolescentes en el mundo lideren vidas seguras y saludables sin miedo a la violencia. "Los chicos a prueba de balas" crearon dicha campaña persiguiendo el amor y un mejor lugar para vivir para todos.

Desde 2017 la campaña LOVE MYSELF ha recaudado 2,98 millones de dólares en todo el mundo para contribuir a la labor de UNICEF, de poner fin a la violencia contra los niños y los jóvenes; asimismo ha ayudado a los adolescentes de todo el mundo a hablar abiertamente sobre sus experiencias.

Ante la renovación de la alianza de BTS, Big Hit y Unicef, esta organización de la ONU compartió un video con un mensaje de amor y solidaridad, a medida que el distanciamiento social impuesto por la pandemia entra en su segundo año.

RM, líder de BTS, expresó que tanto sus amigos del grupo como él, se sienten muy emocionados y agradecidos de que su campaña LOVE MYSELF, "que comenzó con pequeños pasos, se haya convertido en una gran alianza".

Para nosotros no fue fácil aprender a querernos a nosotros mismos y creo que hemos crecido no solo como equipo, sino también como personas.

RM, Jin, V, Jimin, Jungkook y J-Hope. Foto: Unicef

El rapero J-Hope resaltó que es fácil descuidarse a uno mismo cuando estás ocupado, pero gracias a LOVE MYSELF, "pude reflexionar sobre mí mismo y aprender a amarme y apreciarme, creo que todos ustedes sintieron cómo el amor que reciben de las personas que los rodean puede convertirse en el poder que les permita amarse a sí mismo también".

Por su parte, Jin manifestó que desde que pusieron su nombre en esta campaña, pensó que debería ser el primero en seguir el mensaje de esta: "sentí que debería empezar por amarme más a mí mismo, así que siempre mantuve el LOVE MYSELF en el frente de mis pensamiento, "y llegué a amarme a mi mismo más y más, aprender a amarme me hizo feliz y confiado, me hizo comprender lo valiosas que eran las personas que me rodean y me hizo más sincero en mis relaciones. Decidí que quería compartir mi experiencia de crecimiento y felicidad a través de LOVE MYSELF".

En el siguiente video puedes conocer los aprendizajes de los siete integrantes de BTS con respecto a su campaña LOVE MYSELF:

Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, comentó que el Covid-19 está causando graves estragos en nuestras vidas y nuestro bienestar emocional, especialmente en el caso de los niños y los jóvenes. Afirmó que a través de su música y sus mensajes, los chicos de BTS le han dicho a su público internacional: "no están solos, todos estamos pasando por un periodo difícil, pero lo superaremos juntos, con amor y generosidad". Con esta nueva alianza con BTS y Big Hit, están comprometido a reimaginar juntos un mundo más amable, más seguro y más conectado.

El Director Ejecutivo de Unicef Korea, Lee Key-cheol, recordó aquel memorable discurso de RM en la 73 Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre de 2018. "A todos nos emocionó profundamente el sincero mensaje que nos transmitió de corazón". Contó que en en ese momento escuchó a una persona con un alto cargo diplomático decir:

Corea del Sur ha conseguido dos grandes logros en los últimos 60 años, el primero: la democracia y el desarrollo económico; el segundo fue producir a BTS.

Lee Key-cheol dijo que al escuchar esas palabras su piel se erizó, dándose cuenta de la gran repercusión y la influencia positiva que BTS ha tenido sobre el mundo.