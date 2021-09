BTS y Coldplay trasladan el Global Citizen Live 2021 a su universo e invitan, ¡amar a quien amas!

La banda británica Coldplay, formó parte del elenco estelar del Global Citizen Live 2021, donde llevaron a cabo un espectacular concierto que incluyó su nueva canción "My Universe", en colaboración con la fantástica agrupación surcoreana BTS. Recordemos que este tema musical, fue lanzado como el segundo sencillo de "Music of the Spheres", el noveno álbum de estudio del grupo de pop rock y rock alternativo, integrado por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

El show de Coldplay se llevó a cabo en Central Park de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Como parte del setlist interpretaron "My Universe", proyectando un video de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS, cantando sus partes de exquisita pieza musical, que está destinada a ser la canción del 2021.

Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, expresó que "My Universe" era la primera canción pop coreano que lanzaban.

Ha sido una de las cosas más divertidas que hemos hecho, esta es una canción con BTS sobre amar a quien amas y solo eso.

¡Afortunadas las ARMYs que estaban presentes en el concierto de Coldplay y poder presenciar este maravilloso momento! Próximamente se estará lanzando un video oficial de "My Universe" y muchas fans de Bangtan Sonyeondan, se están preguntando si las imágenes que proyectó la banda británica, son parte del audiovisual. Por cierto, hay que resaltar que Chris Martin se interpretó en coreano los versos de BTS.

Al final de este performance, J-Hope se apoderó del escenario (a través del video mostrado) con un break dance muy a su estilo, demostrando el por qué es uno de los mejores bailarines de la industria musical.

Coldplay unificó al mundo en el escenario del Global Citizen Live 2021, invitando a diversos artistas como la cantante de Zambia (país en África Oriental) Esther Chungu, quien interpretó "Jehovah". Con la cantautora cubana-estadounidense Camila Cabello cantaron "Yellow". Con la también cantautora estadounidense Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, interpretaron "Fix you".

Otra de las colaboraciones que llevaron a cabo, fue "Human heart" con el músico inglés Jacob Collier y con King, grupo de chicas vocales estadounidenses de R&B, así como "Clocks" con el pianista chino Lang Lang. Como manifestó Coldplay en el video lyric de "My Universe" con BTS: "todos somos uno en el universo".

¿Qué es el Global Citizen Live?

Es un concierto benéfico con actuaciones en diversas partes del mundo; este año se llevaron a cabo en Lagos (Nigeria), Londres (Inglaterra), Los Ángeles y Nueva York (Estados Unidos), París (Francia), Río de Janeiro (Brasil), Seúl (Corea del Sur) y Sídney (Australia).

El concierto forma parte de la campaña global 2021 de Global Citizen, un Plan de Recuperación para el Mundo, el cual se centra en cinco objetivos clave:

Acabar con el Covid-19 para todos.

Poner fin a la crisis del hambre.

Reanudar el aprendizaje para todos.

Proteger el planeta.

Promover la equidad para todos.

BTS inauguró el Global Citizen Live 2021 con dos extraordinarias actuaciones: "Permission to dance" y "Butter". Con respecto al primer número musical, lo llevaron a cabo desde la histórica Puerta Sungnyemun de Seúl, capital de Corea del Sur.

