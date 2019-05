BTS y Halsey se reencuentran con el ARMY en iHeartRadio Live

Ciudad de Nueva York.- BTS ofreció una íntima entrevista ante 200 personas integrantes de su fiel ARMY en iHeartRadio. Bangtan tuvo una sesión de preguntas y respuestas, luego de ver como el emblemático edificio Empire State Building se iluminó de púrpura en su honor. En una sesión organizada por el veterano presentador de radio Elvis Duran, BTS pasó alrededor de 45 minutos interactuando con el ARMY, mientras conversaban con el presentador y mostraban su música. Para su sorpresa, la estrella del pop Halsey estaba en el edificio y se detuvo para una breve aparición.



Transmitido en vivo tanto en las estaciones iHeartRadio como en la plataforma de video LivexLive, el evento no incluyó algún performance de BTS, ya que posterior a esta entrevista, estarían en la gran final de The Voice cantando "Boy With Luv".

Bangtan se tomó un tiempo para hablar sobre algunos de los colaboradores con los que les gustaría trabajar, como Drake, Lil Nas X y Coldplay. Sobre el nuevo álbum "Map of the Soul: Persona", Suga y Jimin dijeron que "HOME" es tu canción favorita, mientras que J Hope señaló que "Mikrokosmos". Hicieron un comentario de que "Dionysus" es el tema más difícil de bailar.

La banda global, originaria de Corea del Sur, también habló sobre sus hábitos, compartiendo datos divertidos como Jimin es el último integrante que se duerme, su amor por el ARMY y mucho más.

BTS habló sobre su color favorito "el púrpura" y como está relacionado con su fandmon. Se dijeron entusiasmados por el hecho de que el Empire State Building se encendió esa noche para celebrarlos.

A pesar de que el evento estaba destinado a ser una noche íntima de conversación y melodías, iHeartRadio LIVE terminó tocando como un mini-concierto de algún tipo, pero el ARMY se encargó de cantar, con una participación adicional de BTS, por supuesto. La boy band y Halsey bailaron un parte de su éxito mundial "Boy With Luv".

Cabe recordar que Bangtan y la cantante estadounidense Halsey, se habían reunido hace tres semanas para apoderarse del escenario de los Premios Billboard.