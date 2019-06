BTS y Halsey sorprenden al ARMY en el Estadio de Francia

París, Francia.- Luego de hacer historia en el Estadio Wembley en Londres, Inglaterra la banda global BTS viajó a la capital francesa para ofrecer dos conciertos de su tour "Love Yourself: Speak Yourself" en el Stade de France, ambos shows con sold out. Bangtan dio una especial sorpresa al ARMY junto a Halsey.

El fandom no se esperaba una sorpresa de esta magnitud; cuando BTS cantaba su más reciente éxito internacional "Boy With Luv", en un abrir y cerrar de ojos la cantante estadounidense Halsey se unió a Bangtan para llevar dicho performance a otro nivel.

Todo iba como se esperaba, cuando de pronto las pantallas de video detrás de los Idols comenzaron a bajar, revelando a Halsey escondida detrás de ellos, usando un atuendo (y cabello) rosa para combinar con BTS. Tan pronto como las pantallas bajaron completamente, Halsey salió corriendo para unirse a la actuación con los chicos.

Lo más épico de la actuación fue que, durante la segunda ronda del coro, Halsey exclamó: "¡Los quiero!", apasionadamente para que todo el estadio escuchara. Al final del performance de "Boy With Luv", expresó un montón de cosas bonitas al ARMY en francés, mientras Bangtan observaban encantados.

Estos muchachos son muy especiales. Ellos son mi familia.

Armys de Paris fueron las primeras en ver a BTS y Halsey en un concierto, ellas ya ganaron.���� me encanta su amistad, solo miren las expresiones de los chicos y sus abrazos. Todo muy lindo�� pic.twitter.com/ccaN4kdJ6g — ������������ �� (@BTSlegends07) 7 de junio de 2019

En su perfil de Instagram la intérprete del pop compartió un par de fotografías de este memorable momento, donde expresó: “muchachos con amor, ahora y siempre, muchas gracias por invitarme a compartir este momento con ustedes”.

Cabe señalar que en su viaje a Londres para su show en el Estadio Wembley, la cantante decidió hacer una pequeña escala en París para saludar a sus amigos y cantar por primera esta canción dentro del tour.

La bella reseña de Halsey en honor a BTS

Cabe recordar el texto que escribió la cantante para la revista TIME, al ser incluido Bangtan en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

¿Cómo exactamente uno logra la dominación mundial? Seguramente se necesita notable talento, encanto, amabilidad, altruismo y dedicación. Pero aún te faltará un componente clave: una comunidad dedicada a elevar tus esfuerzos, suavizar tus tropiezos y disparar la luz de sus ojos al cielo en tu nombre cada noche.

Por estos parámetros, BTS ha llegado a la cima. En los últimos años, el grupo de K-pop se ha llevado la industria de la música por la tormenta, rompiendo récords de ventas, obteniendo elogios y presentándose en todo el mundo para audiencias de cabeza, todos ellos como embajadores ejemplares de su cultura coreana.

Pero detrás de esas tres letras hay siete jóvenes asombrosos que creen que la música es más fuerte que las barreras del lenguaje. Es un dialecto universal.

Con mensajes positivos de confianza en sí mismos, complejidades de la filosofía ocultas en sus canciones brillantes, verdadera sinergia y hermandad en cada paso de su elaborada coreografía, e innumerables esfuerzos caritativos y antropológicos, BTS ha puesto sus 14 mejores pies como modelos a seguir para millones de personas, admiradores y cualquier otra persona que se sienta atraída por el innegable encanto de BTS.

Conozco a "los chicos", como yo y otros fanáticos los llamamos, durante años y tuve el placer de viajar a Corea para estar con ellos en múltiples ocasiones. En apariencia, son pulidos y profesionales, pero horas de risas, de intercambios de manos y de regalos, demuestran a los que les rodean que debajo de este espectáculo, el movimiento perfectamente arreglado son solo algunos tipos que aman la música, entre ellos y con sus seguidores.

Para BTS, la dominación mundial es otro de los 8 puntos en la danza contemporánea de la vida. Pero si crees que es fácil, no has visto el amor y el esfuerzo que estos jóvenes pusieron en cada uno de los pasos.