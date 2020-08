BTS y J Balvin actuarán en la ceremonia de premios MTV Video Music Awards

Nueva York, 4 ago. El popular grupo surcoreano BTS actuará por primera vez en la ceremonia de entrega de los premios MTV Video Music Awards (VMA), y también J Balvin. El evento tendrá lugar el próximo 30 de agosto en Nueva York. Según anunció este martes MTV, en su debut en este evento, BTS, que está nominado a tres premios VMA (incluido el galardón al mejor pop), tiene previsto interpretar su nuevo single en inglés "Dynamite".

Además de BTS y J Balvin, que está nominado a otros cuatro premios, actuará Doja Cat, responsable del hit "Say So", que podría llevarse también tres galardones. MTV tiene previsto desvelar más actuaciones de los VMA cuando se acerque la fecha del evento. Además, Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones con nueve candidaturas cada una

Y los fans de Lady Gaga y Ariana Grande seguramente deben estar felices, ya que ambas lideran las nominaciones de este año a los VMA, con nueve candidaturas cada una, incluido su éxito conjunto "Rain On Me" que podría alzarse como video y canción del año.

Los importantes galardones, que celebrarán una gala sin público el 30 de agosto en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York), anunciaron la semana pasada sus nominaciones y añadieron dos categorías diseñadas específicamente por la pandemia del coronavirus: mejor vídeo musical desde casa y actuación en cuarentena.

Tras Lady Gaga y Ariana Grande se situaron Billie Eilish y The Weekend, con seis candidaturas cada uno y Taylor Swift, con cinco menciones ya que su aclamado último trabajo, "Folklore", se lanzó fuera de plazo. Entre los latinos, de las cuatro nominaciones de J Balvin tres fueron a mejor vídeo latino y otra por su colaboración con Black Eyed Peas en "Ritmo (Bad Boys For Life)".

Por categorías, los candidatos a mejor videoclip del año son, además de "Rain On Me": "Everything I Wanted" de Billie Eilish, "Blinding Lights" de The Weekend, "The Man" de Taylor Swift, "Life Is Good" de Future ft. Drake y "Godzilla" de Eminem ft. Juice WRLD.

Por su parte, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd competirán por ser nombrados artista del año.

