BTS y su poderoso mensaje para el "Dear Class of 2020"

Cuando de discursos se trata, los chicos de BTS tienen las palabras adecuadas para cada ocasión. Como ejemplo está aquel memorable discurso de RM en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2018, su breve y significativo discurso en la ceremonia de los Premios Grammy 2019 y muchos más que el ARMY recuerda con gran emoción.

BTS ofreció este fin de semana un bello, poderoso y emotivo discurso de graduación como parte de "Dear Class of 2020", una celebración virtual de graduación que reunió a líderes y artistas inspiradores para celebrar a los graduados de la Clase de 2020, sus familias y sus comunidades. Ante la pandemia de COVID-19, muchísimos estudiantes no pudieron celebrar este importante día en sus vidas de manera tradicional.

RM, Jungkook, Jin, Suga, Jimin, J-Hope y V, compartieron con los graduados de la Clase de 2020 palabras de esperanza, consuelo y felicitaciones. De igual manera los Idols reflexionaron sobre su propia juventud antes de alentar a los graduados a hacerse cargo de sus vidas y forjar sus propios caminos, a medida que avanzan y persigue sus sueños.

During such difficult times, we hope we can bring you smiles and courage. Join us in congratulating the Class of 2020



June 7th, 12PM PT

June 8th, 4AM KST https://t.co/GwkakPXB5Z #DearClassOf2020 pic.twitter.com/h3ESCmPirM — BTS_official (@bts_bighit) June 7, 2020

El líder de Bangtan comentó, "Hoy es posible que no tengamos flores ni gorras de graduación, pero lo que sí tenemos es posiblemente la ceremonia de graduación más especial de la historia. Nunca antes tantos se habían reunido para celebrar una clase de graduación por sus logros y sus sueños".

Independientemente de dónde o qué tan lejos estés, esperamos que nuestras historias de hoy puedan brindarte algo de consuelo, esperanzas y un poco de inspiración.

"Yo siento que he recorrido un largo camino, todo lo que he hecho es continuar, pero aún hoy sigo aprendiendo cosas nuevas. Así que aquí estoy hoy, con mis amigos, con fe en mí mismo, en mis amigos y el mundo. Espero que también hagas lo mismo por ti mismo y sigas adelante", mencionó Jungkook.

Por su parte Jin, el mayor de los integrantes de BTS, comentó: "si alguno se siente perdido ante la duda o la incertidumbre, o la presión de empezar de nuevo, no te apures, respira profundo, quizás descubras que cualquier momento puede convertirse en una oportunidad, permítete ir despacio, un paso a la vez".

Suga señaló que en el transcurso de estos días, se ha sentido como si se hubiera caído al suelo durante una carrera, "me ensucié y raspé mis rodillas para luego levantarme nuevamente, pero solo para descubrir que no había nadie a mi alrededor, es como sentirse abandonado en una isla. Puede que este no sea el gran final que imaginaste y que el anhelado nuevo comienzo se sienta muy lejos. No tengas miedo y no te preocupes, el comienzo y final, como el final y comienzo, están conectados. Existen ciertas cosas que puedes hacer en soledad, como concentrarte en ti mismo y en romper tus barreras personales".

Una pequeña persona puede soñar el más grande sueño, pintar el cuadro completo y hacer de infinitas posibilidades, una realidad.

Jimin expresó estas palabras a la Clase de 2020: "recuerden que hay una persona en la cuidad de Seúl, Corea del Sur que los entiende, aunque seamos de diferentes lugares, en este momento espero que podamos darnos una palmadita cálida en la espalda y decir 'esta bien'".

J-Hope resaltó que no es muy diferente a todos los graduados: "a veces, siento que he llegado a un callejón sin salida mientras toco y hago música. A veces, mi mente se blanquea y apenas puedo dar un paso más, es algo habitual mientras trabajo. En estos momentos pienso 'solo por esta vez' y me levanto de nuevo, decido confiar en mí mismo. El siguiente intento puede no ser perfecto, pero el segundo es mejor que el primero, y el tercero es incluso mejor que el segundo. Y ese es el momento en que decido, me alegro por elegido no rendirme".

Habrá momentos en tu vida en los que cuestionarás tus propias decisiones, ya sea sobre tu especialidad o tu profesión, si elegiste la opción correcta, si lo estás haciendo bien o si estás caminando por el camino del fracaso.

"Y cuando lo hagas recuerda, eres es el líder de tu propia vida, repítelo una y otra vez, 'yo puedo hacerlo', lo tienes, 'puedo hacerlo bien, puedo hacerlo mejor que nadie', así". Por último, V mencionó: "si hay alguien por ahí que no puede ver la dirección a la que debe ir de aquí en adelante, le insisto a que escuche a su corazón".

BTS se unió a la lista de oradores del "Dear Class of 2020" que incluyó al ex presidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle Obama, Lady Gaga, Beyoncé y varios más. Además de su discurso, BTS participó en el after party virtual intepretando los temas "Boy with luv", "Spring Day" y "Mikrokosmos".

También te puede interesar:

Suga de BTS explica significado de "Daechwita", su nuevo lanzamiento como Agust D

V es el gerente de proyecto visual para el nuevo álbum de BTS

La reunión de BTS con el ARMY para afinar detalles del nuevo álbum