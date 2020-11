BTS y sus postales escritas a mano para el ARMY, como parte de su esperado comeback

A fines de septiembre pasado BTS dio a conocer el título de su nuevo álbum, que llegará a las manos del ARMY a nueve meses de haberse lanzado el full álbum "Map of the Soul: 7". Como todo el fandom sabe, esta nueva producción discográfica representa la participación directa de los siete integrantes de Bangtan no solo en la música, sino también en el concepto, composición y diseño.

¿Cuándo lanzará BTS su nuevo álbum "BE"?

El nuevo álbum de BTS tendrá como título "BE" y será lanzado el próximo 20 de noviembre y de acuerdo con un comunicado de la agencia Big Hit Entertainment, el álbum contiene "la música más 'BTS-esque' hasta ahora". Asimismo al agencia que representa a los Idols resaltó que el álbum "busca esparcir por el mundo un mensaje sanador, incluso frente a esta nueva normalidad, nuestra vida continúa".

Como parte del maravilloso concepto que BTS eligió para su nuevo comeback, se dieron a conocer una serie de postales escritas a mano por cada uno de los integrantes de "Los chicos a prueba de balas". En dichas postales cada uno de los Idols compartió bellas palabras con el ARMY sobre qué es lo que los hacía felices y alentaron a sus millones de fans, para que reflexionen sobre la felicidad.

La postal de RM (líder de BTS):

El momento más feliz para mí no es algo grandioso, sino los momentos en que abro los ojos por la mañana al hermoso cielo, cuando huelo el invierno y cuando estoy en mi bicicleta y la brisa se siente agradable. Querido ARMY, ¿cuándo se sienten felices en su vida diaria?

La postal de Jin:

Después de trabajar duro, ahora me estoy tomando un descanso no por nuestra propia elección, pero ahora me siento como si estuviera en forma de puntillas. Querido ARMY, ¡no olviden tomarse un descanso incluso si están ocupados! ¿Cuál es su momento más feliz?

La postal de Suga:

He estado interesado en la guitarra estos días. Cuando toco la guitarra, mis pensamientos y preocupaciones innecesarios desaparecen, ¡lo cual me gusta! Querido ARMY, ¿qué significa BTS para ustedes?

La postal de J-Hope:

Para ser honesto, creo que es gracias a todos ustedes que pudimos llegar hasta este momento. Les estoy realmente agradecido por estar siempre a nuestro lado y estar junto a nosotros, los extraño mucho. Querido ARMY, ¿cuáles son las palabras que les dan más consuelo?

La postal de Jimin:

Extraño mucho a todos los que me aman tal como soy. Querido ARMY, ¿qué les hace más felices en su vida cotidiana y cuando están a nuestro lado?

La postal de V:

Hubo momentos mientras trabajaba en mi música en los que me sentí estancado. Fui a ver a ARMY cada vez que eso sucedió. Querido ARMY, ¿cuándo se sienten más felices? ¿Cuáles son algunos de los momentos que los hacen decir: 'estoy tan feliz ahora mismo? (Aparte de nuestras canciones).

La postal de Jungkook:

Me di cuenta una vez más durante nuestro concierto que cantar y bailar frente a ARMY es la razón por la que existo. Querido ARMY, ¿cómo sería recordado BTS en sus vidas?

¿Cuál es el significado de estas bellas postales de BTS para el ARMY? ¿Qué relación tienen con su nuevo álbum? Anteriormente en una reunión que Bangtan tuvo donde dieron a conocer detalles de "BE" y este nuevo comeback, Suga manifestó al respecto: "nosotros escribimos cartas a mano también, pero si la canción (su próximo nuevo sencillo) en sí pudiera ser una carta, podríamos comunicarnos de esa manera".

En una entrevista en el programa de radio "Bae Chul Soo’s Music Camp", RM recalcó que la participación de los siete integrantes en los futuros álbumes de BTS, continuará aumentando: "hay muchos géneros diferentes en el álbum, los mensajes de las canciones son los que más se necesitan en estos momentos".