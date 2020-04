Babo deja en ridículo a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Juan de Dios Pantoja al parecer sigue dando de que hablar y esta vez no fue por los internautas, sino por el mismo líder de Cartel de Santa, se trata de Babo, quien muy molestó hizo un en vivo para dejarles en claro a todo mundo que no conoce a los jukilop.

Resulta que Babo fue etiquetado en algunas publicaciones, relacionadas con la pelea de Lizbeth Rodríguez y Juan de Dios Pantoja, donde la afectada principal fue la misma Kimberly Loaiza, por lo que el cantante decidió mandarle un contundente mensaje a JD Pantoja.

Y es que Babo dijo que no quiere ser metido en escándalos de niños, argumentando que los jukilop son unos niños, además pidió a los internautas que no lo etiqueten en ese tipo de publicaciones, ya que no conoce ni a Kimberly Loaiza, ni a Juan de Dios Pantoja.

Recordemos que la disputa entre Juan y Lizbeth no se ha calmado, ya que no hay un día en que sus nombres se han tendencia en Twitter, lugar donde se han dado las batallas entre los youtubers, quienes aseguran decir la verdad, pero al final los internautas tienen la última palabra.

Por otro lado muchos se han preguntado como está Kimberly quien no ha interactuado mucho con sus fans después del problema, dejando en claro que si se vio lastimada, ya que ella también enfrentó a Lizbeth por medio de redes y la tachó de ser una mujer que solo quiere arruinar su familia.

