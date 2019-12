Babo, vocalista de Cartel de Santa, es llamado machista en redes

Babo, el vocalista del grupo Cártel de Santa, publica su versión de Un violador en tu camino, y luego de hacerlo, es criticado en redes sociales y lo llaman machista. A muchas personas no les parece la parodia que hace del tema y se lo hacen saber públicamente.

La letra de protesta de Un violador en tu camino es interpretada por voces masculinas y en el video aparecen varias mujeres que están disfrazadas de enfermeras y son sexualizadas.

El líder del Cartel de Santa comparte el contenido en su cuenta de Instagram y logra de manera inmediata más de un millón de Me gusta.

Y los internautas le dicen de todo, desde comentarios machistas y otros le dan su apoyo al rapero. Hay quienes le hacen saber que su intento de parodia es de muy mal gusto.

Te la van a hacer de pedo bien bonito"; "Ya sé que van a decir que al Babo le vale que lo deje de seguir una mortal como yo. Pero no, no puedo ver este tipo de burlas"; "Que hueva que una persona pública se burle. Más teniendo una hija."

Otro usuario destaca que Un violador en tu camino es una canción de protesta que representa todo el sufrimiento que ha vivido la mujer, y por tal motivo, no debe utilizarse de meme. No es nada gracioso.

Ese tal Babo está cancelado desde que no supo aceptar el "No" de Yuya"; "Cómo me caga que la mayoría de veces, personas con mucha influencia y seguidores tomen este tipo de actitudes contra el Feminismo".