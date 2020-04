Backstreet Boys canta desde su casa en lucha contra Coronavirus

EEUU.- "I Wan It That Way", aquella canción que conquisto gran parte del mundo, volvió a escucharse durante una época dificil. Los Backstreet Boys, la "boy band" de los 90, interpretó de nuevo su gran éxito por videollamada.

La cuarentena es una importante medida para evitar la propagación del coronavirus en el mundo, sin embargo, eso no quiere decir que sea facil, el permanecer encerrado por mucho tiempo puede resultar ser bastante estresante, es por eso que estos chicos decidieron consentir a sus fans.

La banda se reunió de nuevo para formar parte de la presentación virtual iHeartRadio´s Living Room Concert For America, presentando por el gran cantante Elton John, con la finalidad de recaudar dinero para las familias mas necesitadas durante la contingencia.

Así que nuevamente pudimos ver reunidos a Aj McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell y Kevin Richards, entonar la canción que todos lo jóvenes disfrutaron hace algunas décadas.

Además, la presentación se volvió aún más interesante pues sus hijos se sumaron a la presentación, lo cual lo hizo espectacular.

