Bad Bunny: Dákiti número 1 de Spotify y con casi 120 millones en Youtube

El cantante de trap Bad Bunny es desde algunos años uno de los más dominantes en la música urbana, con letras muchas veces superficiales, pero en otras que son capaces de tocar conmover hasta a las personas con el corazón más frío.

Actualmente el llamado popularmente por algunos como "conejo malo" mostró por qué se ha convertido en uno de los interpretes más importantes de la escena, pues su álbum "Yo hago lo que me da la gana" ha recibido premios diversos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En esta ocasión el nacido en Puerto Rico podría ser apodado el "Rey Midas", pues todo lo que toca musicalmente hablando lo convierte en oro, la muestra más clara es su reciente pieza "Dákiti".

La canción interpretada junto al productor y compositor puertorriqueño Jhay Cortez se ha logrado posicionar en el número uno dentro del top de Spotify a nivel mundial, algo que no muchos de la industria logran. El interprete comunicó el logró mediante su cuenta oficial de Instagram.

Pero no son todos los logros de esta pieza musical, ya que tras su estreno el pasado 29 de octubre, ya logró obtener en la red social Youtube casi 120 millones de reproducciones, casi 3 millones de manos arriba (me gusta) y tan solo 62 mil menos abajo.

A continuación la letra de Dákiti, de Bad Bunny y Jhay Cortez:

Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve'

Ahí donde no has llega'o sabe' que yo te llevaré

Y dime qué quiere' beber, es que tú ere' mi bebé

¿Y de nosotro' quién va a hablar? Si no nos dejamo' ver

Y a vece' e' Dolce, a vece' Bulgari

Cuando te lo quito despué' de lo' partie'

Las copa' de vino, las libra' de mari

Tú estás bien suelta, yo de safari

Tú muevе' el c*lo fenomenal

Pa' yo dеvorarte como animal

Si no te ha' venío', yo te vo'a esperar

En mi cama y lo vo'a celebrar

Baby, a ti no me opongo

Y siempre te lo pongo

Y si tú me tira', vamo' a nadar en lo hondo

Si e' por mí te lo pongo

De septiembre hasta agosto

A mí sin cojone' a lo que digan tu' amiga'

Ya yo me enteré, se nota cuando me ve'

Ahí donde no ha' llega'o sabe' que yo te llevaré

Y dime qué quiere' beber, e' que tú ere' mi bebé

¿Y de nosotro' quién va a hablar? Si no nos dejamo' ver (¿Me sigue'?)

Mami, me tiene' juquea'o, sí

Si fuera' la Uru', me tuviese' parquea'o

Dando vuelta' por Condado, contigo siempre arrebata'o

Tú no ere' mi señora, pero

Toma cinco mil, gástalo en Sephora

Louis Vuitton, ya no compra en Pandora

Como piercing, a los hombre' perfora, eh-eh-eh

Hace tiempo le rompieron el cora (El cora)

Estudiosa, puesta pa' ser doctora (Doctora)

Pero (Pero), le gustan los títere' wheeliando motora' (Motora')

Yo estoy pa' ti las veinticuatro hora'

Baby, a ti no me opongo

Y siempre te lo pongo (Yo te lo pongo)

Y si tú me tira', vamo' a nadar en lo hondo (Nadar en lo hondo)

Si es por mí te lo pongo

De septiembre hasta agosto

Y a mí sin cojone' lo que digan tu' amiga'

Ya yo me enteré, se nota cuando me ve'

Ahí donde no ha' llega'o sabe' que yo te llevaré

Y dime qué quiere' beber, e' que tú ere' mi bebé

¿Y de nosotro' quién va a hablar? Si no nos dejamo' ver

Y a vece' e' Dolce, a vece' Bulgari

Cuando te lo quito despué' de lo partie'

La' copa' de vino, las libra' de mari

Tú estás bien suelta, yo de safari

Tú mueve' el c*lo fenomenal

Pa' yo devorarte como animal

Si no te ha' venío', yo te vo'a esperar

En mi cama y lo vo'a celebrar

No queda la menor duda de que aunque Bad Bunny tenga muchos detractores, los números de sus canciones son la muestra de que "hay mercado para todos", puesto que son mejores que los obtenidos por artistas con mayor preparación musical y que luchan por destacar día con día.