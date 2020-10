¿Bad Bunny anunció su retiro? Misterioso mensaje al final de su nuevo video “Dakiti”

El cantante Bad Bunny colaboró con Jhay Cortez en un nuevo tema llamado "Dakiti". Sin embargo, además de letras o material impresionante del audiovisual, un mensaje al final del clip llamó la atención de los seguidores del conejo malo.

Fue el reggaetonero quien finalizó su nuevo videoclip con la frase "El último tour del mundo" que apareció en la pantalla. Ante de esto, algunos seguidores del artista señalaron que este puede ser el señal del retiro del cantante de "Callaíta".

Desde hace varios días, este tema ha despertado grandes expectativas entre los fanáticos de Bad Bunny, pues el cantante apareció en su nuevo auto de lujo Bugatti en su cuenta de Instagram y preguntó a sus fanáticos si querían escuchar música nueva.

“Carro nuevo, música nueva. Dakiti, la sacamos ya?? ustedes me dicen”, comentó el cantante de 26 años de edad.

En esta publicación, varios compañeros del mismo género musical (como Nicky Jam, Nio Gracía o Randy) comentaron para levantar esperanzas para esta nueva canción, que se estrenó en las primeras horas del viernes 30 de octubre.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Jhay Cortez y Bad Bunny colaboran en un tema, pues ya lo hicieron en el remix de la canción "No me conoce" lanzada en el verano de 2019.

Hasta el momento, el cantante no ha mencionado nada sobre el aparente retiro visto al final del video de "Dakiti”.