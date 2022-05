Bad Bunny destapa todo sobre su nuevo disco; colaborará con Rauw Alejandro, Jhay Cortez y más

Puerto Rico.- Para hablar de buena música y generar un gran impacto, el cantante puertorriqueño Bad Bunny es un máster y recientemente ha causado gran revuelo luego de dar a conocer todos los detalles sobre su nuevo disco, el cual se encuentra entre uno de los materiales discográficos más esperados para este año 2022, con colaboraciones que tienen a todos muy emocionados.

El artista del momento anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo disco titulado "Un verano sin ti", destapando el setlist de canciones, en donde se revelan 23 temas con colaboraciones muy esperadas como con Tony Dieze, Jhay Cortez, Rauw Alejandro, Chencho Corleone, Bomba Estéreo y Buscabulla.

Según reveló anteriormente, el primer sencillo será 'Un verano sin ti', que le da título a su cuarto material discográfico, y será lanzado este mismo viernes 06 de mayo a través de las distintas plataformas de streaming, junto a su video musical oficial, protagonizado por él, su novia Gabriella Berlingeri y el actor Mario Casas.

El disco también se lanzará el próximo viernes, éste estará dividido en dos partes; un lado A y un lado B, en el primero se ubican once temas como 'Después de la playa', 'Me porto bonito', 'Un ratito', 'Yo no soy celoso', 'La corriente', 'Efecto' y 'La party'. La segunda parte tiene canciones como 'Aguachero', 'Enséñame a bailar', 'Ojitos lindos', 'Dos mil 16', 'Un coco', 'Andrea', 'Agosto', 'Un verano sin ti' y 'Callaita'.

En esta ocasión, Bad Bunny decidió utilizar una portada animada, en donde se aprecia un corazón triste de un sólo ojo, que se encuentra en la playa rodeado de naturaleza y belleza, pero nada animado, lo que podría indicar un poco la orientación de sus canciones.

El cantautor puertorriqueño también adelantó un fragmento de su nueva canción, la cual ha elegido como el sencillo líder del disco. Cabe destacar que el disco ya tiene su gira mundial agendada, incluso, los boletos ya han salido a la venta y hasta se han agotado por completo, esto en cuestión de horas. "Bad Bunny: World's Hottest Tour" será la próxima gira del cantante, misma que pisará tierras mexicanas a finales de este 2022.

