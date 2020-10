Bad Bunny estrena remix junto a Ivy Queen y Nesi con potente mensaje

Estados Unidos.- El pasado miércoles 14 de octubre se celebraron los Billboard Music Awards en su edición 2020 y quien subió al escenario de la premiación fue Bad Bunny con un impactante estreno, se trata del remix de su éxito 'Yo perreo sola' junto a Ivy Queen y Nesi.

Ahora el tema, estrenado originalmente el pasado 27 de marzo de 2020 dentro de su segundo álbum de estudio "YHLQMDLG", manda un claro mensaje en contra del machismo. La nueva versión está complementada con las voces de las cantantes y la voz de Génesis Ríos, quien está en la versión original, sigue siendo parte fundamental del sencillo.

Benito Martínez también fue galardonado en la premiación como el Mejor Artista Latino, por lo que aprovechó el espacio para el estreno de la nueva versión de su tema y también el escenario para mandar un claro mensaje a todos los machistas: "Si no quiere bailar contigo, respeta".

Se o quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría nada, ni la música ni el reguetón, así que basta ya de violencia machista, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro", dijo el Conejo Malo durante la ceremonia.

Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola", culminó el cantante de 26 años.