Bad Bunny explica el significado de su nuevo álbum "El último tour del mundo"

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny lanzó su nuevo álbum "El último tour del mundo" donde ofrece a sus millones de seguidores, más de 47 minutos de música distribuidos en "16 temazos". El cantante del género urbano incluye en su producción discográfica (la tercera que lanza en este 2020), colaboraciones con Rosalía ("La noche de anoche") y Gabrielle Olivia Mirville, mejor conocida como ABRA ("Sorry papi"). En el álbum podemos encontrar además su aclamado éxito internacional "Dákiti" junto a Jhay Cortez.

En su feed de Instagram Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del reguetonero de 26 años de edad, compartió una serie de fotografías donde podemos verlo brindando con una copa de vino, el lanzamiento de su nuevo álbum "El último tour del mundo". Bad Bunny expresó: "cada cual ama lo que quiera, yo amo este álbum, gracias a todos los que fueron parte de este proyecto, quienes lo dieron todo conmigo".

"El conejito malo" del reguetón agradeció también de manera muy especial a Rosalía, ABRA y Jhay Cortez, "por la oportunidad de hacer esas increíbles colaboraciones". El cantante de otros éxitos musicales como "Yo perreo sola", explicó a su fiel público el significado de este nuevo trabajo discográfico.

"Este álbum es para todos los que aman la música como yo, para los que no se limitan, los que viven sin importar lo que digan los demás. Este álbum es para gente especial que conectan conmigo, gracias, gracias, gracias", manifestó el cantante originario de Almirante Sur, Puerto Rico.

"El mundo es mío" abre el nuevo álbum de Bad Bunny y en el tema "Yo visto así", se produce su contacto más evidente con el rock. El resto de canciones se titulan "Te mudaste", "Hoy cobré", "Haciendo que me amas", "Booker T" (que funciona como un manifiesto sobre su éxito y a los haters), "La droga" y varias más. El reguetonero boricua sigue aumentando los rumores de su supuesto retiro de la música. Antes del lanzamiento de su disco "El último tour del mundo", en su cuenta de Instagram compartió un video donde recrea una rueda de prensa y ante los presentes dice, "voy a ser breves con ustedes, la razón por la que estoy aquí es para anunciarles mi retiro de la música".

Posteriormente apaga una televisión donde escucha el anuncio y por último, pone su nuevo disco en formato vinilo.

Cabe recordar que Bad Bunny lanzó su álbum "YHLQMDLG" (que significa yo hago lo que me de la gana), el pasado 29 de febrero. En aquella ocasión dijo, "este disco está cabrón, lo hice pa' ustedes, hey, y en nueve meses vuelvo y saco otro pa' retirarme tranquilo como Miguel Cotto (exboxeador profesional criado en Caguas, Puerto Rico)". El pasado 29 de noviembre se cumplirán los nueve meses que Benito mencionó.

¿Rumor o verdad? Lo que si es cierto por el momento, es que el nuevo álbum "El último tour del mundo" de Bad Bunny, está teniendo muy buena aceptación. "Estoy en Puerto Rico y de cada 10 carros que pasan, ocho son con mi música: 'El último tour del mundo', 'YHLQMDLG', 'Las que no iban a salir', y hasta 'Diles' he escuchado por ahí, les juro que eso me sigue emocionando más que cualquier premio, récord o lo que sea. Los amo con la vida".