Bad Bunny gana premio con “Yo perreo sola” en los Latin Grammy 2020

La tarde de este 19 de noviembe se dio a conocer que el cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido publicamente como "Bad Bunny", resultó ganador a la mejor interpretación de reggaetón por “Yo perreo sola” en la categoría urbana de los Latin Grammy.

El también conocido en internet como "el conejo malo" llegó a los premios con un total de nueve nominaciones, entre las cuales destaca su reciente material "YHLQMDLG”, que compitió para mejor álbum de música urbana y terminó ganando "Colores" de J Balvin.

Participó además para mejor Canción de Rap/Hip Hop- premio a los compositores, con "Kemba Walker", escrita en colaboración con Eladio Carrion y con "Hablamos mañana", en conjunto con Duki y Pablo Chill-E; en esta sección participó también con "Cántalo" escrita junto a Ricky Martin.

Otros de los interpretes galardonados en esa sección de los premios fueron Residente, Rosalía y Ozuna, el primero por mejor canción de rap/hip hop con “Antes que el mundo se acabe”; los otros obtuvieron dos premios: mejor canción urbana y mejor fusión/interpretación urbana por “Yo x ti, tu x mí”.

Cabe recordar que durante la ceremonia del año pasado, artstas reclamaron que "sin reggaetón, NO hay Latin Grammy”, logrando que J Balvin no asistiera y que Bad Bunny dijera al recibir su galardón: “con respeto, el reggaetón es parte de la cultura latina”.

Su más reciente éxito

Su más reciente sencillo, "Dákiti", que fue grabado en colaboración con Jhay Cortez, ya alcanzó en Youtube la nada despreciable cifra de 147,921,292 de vistas en poco más de dos semanas en la plataforma de videos.

El números de "me gusta" (likes/manos arriba) que tiene la pieza rebasa los tres millones, mientras que los "no me gusta" (dislikes/manos abajo) tan solo son poco más de 72 mil. Casi 134 mil comentarios son la muestra de la aceptación que dio la comunidad.

La letra de la canción habla sobre una peculiar relación de estilo moderno, sin tanta seriedad y con dos personas que disfrutan su tiempo juntos. A continuación un fragmento de la letra de Dákiti.

Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve'

Ahí donde no ha' llega'o sabe' que yo te llevaré

Y dime qué quiere' beber, e' que tú ere' mi bebé

¿Y de nosotro' quién va a hablar? Si no nos dejamo' ver