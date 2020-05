Bad Bunny genera gran debate por canción en la que menciona a Lady Gaga

¿Están imbéciles o q? Si sabían que existen las rimas, no? No entiendo su cancelación cuando no tiene nada que ver el párrafo con otro.

Horror ya no saben ni a quien quemar, ya veo que a la próxima que cancelen será a Paquita la del barrio, horror, patético.#BadBunnyIsOverParty pic.twitter.com/MwDjfCSAfs