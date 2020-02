Bad Bunny "la rompe" con YHLQMDLG, su nuevo material discográfico

El trapero puertorriqueño Bad Bunny cumplió lo prometido y lanzó su nuevo álbum titulado "YHLQMDLG" (Yo hago lo que me dé la gana) antes del inicio del mes de marzo, ya que había anunciado con anticipación a sus fanáticos que su segundo material estaría llegando este mes de febrero.

Por medio de sus redes sociales oficiales, Benito hizo el anuncio para sus seguidores y causó una gran revolución en redes sociales, debido a que muchos esperaban su segundo disco después de que el primero tuvo muy buena aceptación por parte del público y un gran éxito mundial.

"YHLQMDLG" de Bad Bunny es sin duda uno de los discos más esperados del 2020 para los latinos y ahora por fin ve la luz con una estética muy futurista, así como con ritmos que te hacen querer bailar todo el tiempo y letras que pueden llegar a ser muy profundas.

El nuevo disco cuenta con veinte canciones de las cuales dos ya se habían lanzado con anterioridad, 'Vete' e 'Ignorantes', dos temas que han tenido muy buena aceptación en por el público.

Con la esperada llegada de "YHLQMDLG" el intérprete también lanzó tu tercer sencillo que lleva por nombre 'La difícil', sin dejar de lado que cada uno de los temas cuenta con un video que sigue la estética del álbum, es decir, se trata de un álbum visual.

"YHLQMDLG" cuenta con veinte canciones:

Si veo a tu mamá La difícil Pero ya no La santa feat. Daddy Yankee Yo perreo sola ivhiyal feat. Yaviah Soliá La zona Que malo feat. Ñengo flow Vete Ignorantes feat. Sech A tu merced Una vez feat. Mora Safaera feat. Jowell y Randy, Ñengo Flow 25/8 Está cabrón ser yo Puesto pa' guerrial P fkn R Hablamos mañana feat. Duki y Pablo Chill-E <3

Una noche antes el cantante de reguetón había revelado el cover en el programa nocturno estadounidense "The tonight Show" con Jimmy Fallon y generó gran expectativa sobre el trabajo musical, las cuales logró cumplir de acuerdo con usuarios de Internet y seguidores del cantante.

Bad Bunny se retira de la industria musical

El cantante en la última de las canciones de su nuevo disco asegura que se retira en nueve meses, no sin antes lanzar un último disco que contiene sus mejores éxitos, pues asegura que la fama lo agobia y no lo deja vivir, confesión que ha entristecido a sus seguidores y piden a gritos que no lo haga.