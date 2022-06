Bad Bunny les pone cita a sus fanáticos en Instagram para convivir y escuchar su nuevo disco

Puerto Rico.- Los fanáticos de Bad Bunny tienen una cita con él el próximo sábado 02 de julio, con motivo del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio el cantante puertorriqueño organizó un evento que se llevará a cabo a través de Instagram.

A través de sus distintas redes sociales, el artista de 28 años de edad publicó una invitación en la que convoca a sus fanáticos a convivir y platicar un rato con él durante una transmisión en vivo de Instagram, donde también escucharán su nueva música y prometió grandes sorpresas.

"'Un verano sin ti' Instagram live. Fecha: Sábado 02 de julio. Hora: 06:00 PM (Hora Puerto Rico). Lugar: En donde sea que tú estés. ¡Habrán juegos, premios, y muchas sorpresas!", se puede leer en la invitación. "Las papitas, los refrescos y el alcohol lo tienen que traer ustedes. Recuerden cargar su celular", agregó.

Más de 120 mil reacciones generó la fotografía tan sólo en Twitter, donde se volvió tendencia de inmediato, pues fue en 2020, durante la pandemia, cuando probó dicho formato en la plataforma y logró un gran éxito, haciendo un en vivo histórico.

Aquel en vivo, celebrando el lanzamiento de su disco "YHLQMDLG", Bad Bunny dejó momentos icónicos que se volvieron memes en Internet, así como videos virales de los que todos estaban hablando.

Así que el próximo fin de semana, Bad Bunny repetirá aquella fórmula que fue todo un éxito y, previo al arranque de su próxima gira, tendrá la oportunidad de convivir con sus fanáticos, quienes están más que emocionados por ello.

Recientemente, el cantante puertorriqueño lanzó su cuarto álbum de estudio titulado "Un verano sin ti", logrando ubicarse en lo más alto de las listas de popularidad gracias al gran recibimiento que logró por el público. De dicho material discográfico se desprenden éxitos como 'Tití me preguntó', 'Party', 'El efecto', 'Moscow mule', 'Me porto bonito', 'Yo no soy celoso', 'Ojitos lindos', 'Andrea', 'Un verano sin ti' y muchos más.

