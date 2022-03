Bad Bunny pierde millonaria demanda por plagio de 'Safaera' ante Missy Elliot

Estados Unidos.- Uno de los grandes éxitos que tuvo Bad Bunny en su álbum "YHLQMDLG", lanzado en 2020, fue 'Safaera', incluso, considerado como uno de los más importantes de su carrera, sin embargo, atraviesa un difícil momento en su carrera por este, pues recibió una demanda de plagio por una de las artistas más importantes del rap.

El cantante puertorriqueño entró a asuntos legales luego de que la rapera Missy Elliot lo demandara por utilizar un sampleo de su canción 'Get your freak on', considerado como uno de los más grandes éxitos de su carrera, en 'Safaera', lo que lo ha hecho perder enormes cantidades de dinero.

Bad Bunny perdió la demanda de plagio frente a Missy Elliot y ahora tendrá que enfrentar una millonaria multa y comenzar a pagarle a la intérprete regalías por utilizar la canción sin su consentimiento, lo que ha desatado un debate en las redes sociales.

Al hacer la comparación entre ambas canciones es evidente que se utilizó de sampleo 'Get your freak on' para 'Safaera', y aunque es muy común que esto suceda dentro del mundo de la música, el problema fue no comprar sus derechos para utilizarla.

A partir de hoy, Bad Bunny tendrá que darle a Missy Elliot el 99% de las ganancias que 'Safaera' genere, lo que lo deja con tan sólo 1% de su rendimiento, porcentaje que tendrá que compartir con los colaboradores de la canción y sus productores.

Al darse a conocer la demanda de plagio que interpuso Missy contra Benito Martínez, nombre real del cantante puertorriqueño de 28 años, muchos usuarios de Internet aseguraron que fue el rotundo éxito que tuvo lo que los hizo proceder legalmente, ya que de no ser así, nunca le hubieran hecho caso. Sin embargo, para otras personas fue evidente el plagio del tema, así que apoyan las acciones de la rapera.

Hasta el momento se desconoce cuál será la millonaria multa que tendrá que pagar Bad Bunny por utilizar un sampleo de 'Get your freak on' en 'Safaera', asimismo, se desconoce la cantidad que recibirá por el tema de ahora en adelante y la que obtendrá Missy Elliot de ahora en adelante.

