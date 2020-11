Bad Bunny positivo a Covid-19: otras estrellas del reguetón que también se han contagiado

Bad Bunny de un momento a otro tuvo que cancelar el show que llevaría a cabo en el reciente show de los American Music Awards 2020, donde ganó los premios "Artista latino favorito" y "Álbum latino favorito" por "YHLQMDLG". Ayer lunes el representante del reguetonero puertorriqueño confirmó que el cantante había dado positivo a Covid-19, motivo por el cual no pudo asistir a los AMAs, que se llevaron a cabo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California.

La publicista Sujeylee Solá dijo a The Associated Press que Bad Bunny "está bien" y no mostraba ningún síntoma fuerte; no brindó más detalles y solo manifestó que Benito Antonio Martínez Ocasio no daría ninguna entrevista al respecto, "por el momento se siente bien, no está mostrando mayores síntomas, esperamos que se mantenga así". Hasta el momento el boricua de 26 años de edad no ha comentado nada en sus redes sociales.

"El conejito malo" de la música urbana envió desde su hogar, un video a los organizadores del show de los AMAs para agradecer por los galardones obtenidos.

A toda la gente que me escucha, que me apoya, que cree en mi música, yo siempre todo lo que hago es por ustedes. Los latinos controlando el mundo, los quiero, los amo.

Así como Bad Bunny, otras grandes estrellas del reguetón también han dado positivo a Covid-19. A mediados de julio pasado Karol G confirmó que se había contagiado. Al principio todo era rumores, hasta que la cantante colombiana contó el porqué lo había mantenido en secreto. En un Instagram Live, en aquella ocasión, mencionó:

No lo quise hacer público porque mis padres estaban lejos de mí, no quise preocupar a nadie.

Asimismo otro de los motivos por los cuales no dijo nada en su momento, fue porque acababa de lanzar su canción "Ay Dios mío". La novia de Anuel AA dijo: "ninguna de mis intenciones era que la noticia fuera que tenía el virus, y no mi canción".

A fines de agosto pasado J Balvin informó a sus millones de fans, que se había contagiado de Covid-19 y en un momento llegó a perder la esperanza. A través de un video publicado en sus redes sociales contó, "esperé que saliera del Covid para compartir mi experiencia, es una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida, se que hay enfermedades muy poderosas que hacen mucho más daño, pero sin duda alguna el Covid-19 piensa uno que es un chiste, porque obviamente hay muchas noticias falsas".

Lo que realmente existe es el virus, más allá de cualquier otra cosa, el virus es real, a mí la verdad siento que casi me mata, la pasé muy mal, fiebre de 40, escalofríos, la perdida del olfato, la baja de oxígeno, la perdida del gusto, el temor de sentir que está dentro de ti una de las peores pesadillas de las personas actualmente y que no sepas cómo más va a reaccionar.

J Balvin resaltó que esta enfermedad es una realidad y que hay muchas personas que piensan que nada les puede pasar, además de que consideran a este virus como una simple gripa: "a más de uno de esos 'inmortales', esa simple gripa le ha quitado la vida. Desde mi experiencia siento que no es un juego, siento que es muy poderoso y sí, que un 80 por ciento sean asintomáticos no quiere decir que no seas un arma bioquímica letal para que acabes con tu barrio, con tu padre, con tu tío, con tu abuelo. Un saludo a los pocos que sabían, se los agradezco, a los que ahora apenas saben los invito simplemente a que abran los ojos, esto es serio, que se pongan tapabocas, que se laven las manos y que protejan a los seres queridos".