Bad Bunny prepara remix de "Tusa", tema de Karol G y Nicki Minaj

Bad Bunny sigue causando revuelo en redes sociales, pues el trapero dejó entrever esta mañana que pronto llegará el remix de "Tusa" y él participará junto a las dos grandes artistas femeninas, Karol G y Nicki Minaj, noticia que rápidamente se viralizó en Internet y volvió a hacerse un lugar en la lista de tendencias.

La revelación surgió luego de que uno de sus seguidores se apareciera en Twitter para cuestionarle si el remix de "Tusa", es algo real y si es así, que no estropee la joya de canción que es, a lo que él contestó: "que falta de respeto, cuando yo he fallao? never", afirmando que el trabajo ya se encuentra en camino.

que falta de respeto.



cuando yo he fallao? never �� https://t.co/eO1f5zExFV — �� (@sanbenito) 21 de enero de 2020

Recientemente el cantante se volvió tendencia en Twitter al compartir un video en donde aparece muy feliz interpretando el exitoso tema de las cantantes y los internautas comenzaron a exigir un remix de la canción o una futura colaboración, pues cualquier proyecto en el que Bad Bunny se involucra siempre logra tener un gran éxito.

Fue por medio de sus historias de Instagram en donde se apareció de lo más energético interpretando el tema "Tusa", que se ha vuelto la canción favorita de hombres y mujeres por igual, el cual nunca hace falta en la playlist de cualquier fiesta.

Bad Bunny cantando Tusa es lo mejor que verás hoy pic.twitter.com/7eVtA8jKQx — Juanca (@jjuanca9) 18 de enero de 2020

Aparentemente las estrellas les hicieron caso a sus fanáticos y se encuentran alistando el remix de "Tusa", con Karol G, Nicki Minaj y Bad Bunny.

Además del próximo remix pronto a estrenarse, "Tusa" ha sido inspiración para otros famosos a la hora de hacer un cover, tal es el caso de Grupo Firme, quienes realizaron una versión norteña de la canción que rápidamente se colocó como una de las favoritas de los internautas.

Asimismo, el más reciente remix que circuló por redes sociales fue el que produjo un usuario de Internet, una versión de Disney que es interpretada por los más famosos personajes de la franquicia; Mickey Mouse, Minnie, Donald, Daisy, Pluto y Goofy.

QUÉ ES ESTO JAJAJAJAJAJAJAJAJA ahora soy una rata mala. pic.twitter.com/hbx8IKHMDt — KJ (@hectorguilleng) 21 de enero de 2020

¿Qué es Tusa?

Tusa es una palabra proveniente de la jerga colombiana y tiene una definición bastante clara.

TUSA significa nada más que un período de tristeza y desesperación provocado por una ruptura sentimental.

Por ello "Matar la Tusa", como lo dice Karol G en la canción, corresponde a un urbanismo de Colombia que significa actuar con despecho y tristeza por el fin de una relación amorosa.