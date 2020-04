Bad Bunny presume a su novia por todo lo alto en las redes sociales

El cantante puertorriqueño Bad Bunny demuestra a sus seguidores una vez más lo enamorado que está de su pareja, la joven Gabriela Berlingeri, con quien recientemente compartió que mantiene una relación y desde ese momento ha generado mucha polémica en Internet.

Usuarios de Internet han señalado en distintas ocasiones que la joven no es la indicada para el cantante, destacando que no es una mujer bonita, sin embargo, esto no le ha importado ni un poco a éste, pues él es feliz y lo presume por todo alto.

Bad Bunny vía IG stories pic.twitter.com/xYoyKrhgHY — Bad Bunny Updates (@badbunnyprnews) April 25, 2020

Durante esta cuarentena por la pandemia de coronavirus, Bad Bunny ha decidido compartir sus días de aislamiento junto a su novia, lo cual también ha dado de qué hablar, ya que señalan que es muy romántico que haya tomado esta decisión y se lo aplauden.

A lo largo de los días encerrados, el joven de 26 años ha compartido cómo pasa los días de aislamiento con su novia, demostrando que al lado de su pareja todo es muy entretenido, divertido y desestresante.

Ambos jóvenes han protagonizado distintos videos que se han vuelto virales en Internet, uno de ellos fue en el que se aprecia a Benito disfrazado de mujer durante el rodaje de su nuevo sencillo "Yo Perreo Sola" y su novia corre a sus brazos para besarlo.

Recientemente la pareja estrenó un tema confeccionado desde casa, el cual trata sobre el coronavirus y los días en cuarentena, este lleva por nombre "En Casa" y marca el debut en la industria musical de Gabriela.

El sencillo habla sobre una pareja que no puede verse debido a que deben seguir al pie de la letra la cuarentena por el nuevo coronavirus y finaliza hablando que apenas termine el aislamiento podrán verse de nuevo y ser felices.

"En Casa" ya se encuentra disponible para su reproducción en todas las plataformas digitales y cuenta con más de 85 mil reproducciones y casi 4 mil me gustas en YouTube.