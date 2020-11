Bad Bunny regala a una fan 5 mil dólares, tal y como lo dice en su nueva canción "Dákiti"

En una parte de la canción "Dákiti" que Bad Bunny lanzó hace unas semanas, en colaboración con el también reguetonero boricua Jhay Cortez, dice: "toma cinco mil, gástalo en Sephora, Louis Vuitton, ya no compra en Pandora". Cumpliendo esta parte de su nuevo sencillo, Benito Antonio Martínez Ocasio sorprendió a una fan de nombre Victoria al regalarle cinco mil dólares (más de 100 mil pesos mexicanos), tras haber participado en una dinámica que el cantante de música urbana realizó en redes sociales, a manera de celebración por el gran éxito de su canción.

Bad Bunny pidió hace unos hace unos días a sus fans, comentar el mayor número de veces "Dákiti" en una publicación en su perfil de Instagram, y quien hiciera el mayor número de menciones de su nueva canción, obtendría una gran sorpresa. Miles de sus seguidores escribieron "Dákiti" y una joven argentina llamada Victoria fue la ganadora.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su feed de Instagram Victoria compartió la conversación que tuvo con Bad Bunny a través de Instagram, donde le dio a conocer el premio que había ganado: "toma 5 mil, gástalo en Sephora", le dijo (tal y como dice en su nuevo sencillo "Dákiti". Asimismo el reguetonero le envió a su fan una selfie.

La fan de Bad Bunny contó en su cuenta de Twitter, que comentó más de 2 mil 400 veces la palabra "Dákiti" en la dinámica que realizó el cantante del género urbano, quien dio a conocer a la afortunada ganadora mediante las stories de su cuenta en Instagram. "Puedo morir feliz ahora", expresó Victoria.

thought i should let twitter know I FUCKING WON FJSHDIH MUCHAS GRACIASSS @sanbenito pic.twitter.com/3BXB4dz1Hh — victoria (@vvictoriaarias) November 16, 2020

Bad Bunny criticado por ser nombrado compositor del año

Por otra parte, Bad Bunny podrá estar disfrutando del éxito colosal de "Dákiti", sin embargo, en ocasiones enfrenta fuertes críticas. En agosto pasado la actriz puertorriqueña Ángela Meyer y los descendientes de la compositora Sylvia Rexach, fueron algunas de las voces que criticaron que la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) premiara a Benito Antonio Martínez Ocasio como "Compositor del Año ASCAP" el pasado 7 de julio, mientras que la organización defendió la decisión.

La ASCAP señaló a Efe a través de su representante con los medios de comunicación en Puerto Rico, que no emitió más comentarios al respecto sobre el asunto, que identificó la política por premiar a Bad Bunny como compositor de unas letras que algunos son afectados cuando menos soeces.

"ASCAP premia las primeras 50 canciones más sonadas del 2019 en radio terrestre y 'satelital' de formato latino combinado con las tocadas de servicios digitales de 'streaming' de Estados Unidos y Puerto Rico. Toda la información es provista por Nielsen, quien 'monitorea todos estos medios. Los números en esta edición del premio otorgan indiscutiblemente el Premio al conejito malo", señala el comunicado de la organización sobre la política.

El origen de la controversia está en las para algunas controvertidas letras de Bad Bunny, como la que señala: "si tu novio no es mamá el cu .., ven a casa que yo te lo mamo", entre muchas otras. Las letras y el premio otorgado al puertorriqueño no han sido criticados, sin embargo, ni por sus colegas del género urbano ni por ninguna figura realmente destacada del mundo de la música en la isla caribeña o cualquier otro lugar.

"Me preocupa más el mensaje equivocado a los niños y adolescentes. Si con dinero calla conciencias, les aclaro que nunca será la mía", señaló Ángela Meyer. La cantante venezolana Karina también criticó la distinción de ASCAP a Bad Bunny, al señalar que su decepción no va contra el cantante puertorriqueño, ya que como aseguró "tiene los derechos" un compositor ese tipo de música, "pero no voy a aceptar que la gente seria premie esos esfuerzos", aseguró, tras indicar que no entiende el porqué "una institución tan seria se pone a premiar a, supuestamente, un compositor como Bad Bunny".