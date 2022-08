Bad Bunny revela qué trato le dio Brad Pitt cuando filmaron juntos Tren Bala

México. Bad Bunny cuenta cómo lo trató Brad Pitt durante la filmación de Tren Bala, película en la que ambos participan y se exhibe actualmente en cines del mundo.

Bullet Train (Tren Bala), es el thriller de acción en el que el cantautor Bad Bunny participa como actor y en entrevista con Ventaneando, el puertorriqueño habla al respecto.

"Brad Pitt en todo momento me llevaba de la mano, paso a paso y me hicieron sentir muy seguro", señala respecto a cómo lo trató el famoso Brad Pitt, exesposo de Angelina Jolie.

"A mi me gustan los retos, nunca me sentí incómodo en la escena, nunca me sentí menos, todo el mundo, el ambiente de trabajo era de lo más lindo, incluso el director", refiere también.

En Tren Bala, Bad Bunny interpreta a un asesino que viaja en el medio de transporte donde se suscita un encuentro entre varios de los asesinos más temibles del mundo, según la trama de la cinta.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, menciona en el programa de Televisión Azteca que desde niño soñaba con ser cantante, y se le ha cumplido, también participar en alguna película de Hollywood, y ya lo logró.

“Cuando sueñas despierto y trabajas fuerte por ello se pueden cumplir. Sigo siendo un chamaquito soñador, trabajando en Puerto Rico, con muchas ganas de triunfar y de hacer todo lo que tenía en la mente."

Haber filmado Tren Bala significó para Bad Bunny una experiencia inolvidable, cita: “Terminé disfrutándolo, no sentí ningún tipo de presión, antes de comenzar sí la tenía, pero ya estando ahí, vi como todo se estaba dando, pues ya era todo disfrutándomelo y dando lo mejor de mí”.

El artista llamado "Conejo Malo", asegura que es feliz en su vida porque se dedica a trabajar en lo que lo apasiona, hacer música: "A mi me gusta hacer esto y nunca he cambiado, yo sigo siendo la misma persona, la persona que soñó todo esto es Benito, Benito es el que tenía este sueño."

Bad Bunny, de 28 años de edad, adelanta que prepara su participación en otro importante proyecto de cine en Hollywood para el que se prepara ya y próximamente compartirá la noticia oficialmente en sus redes.