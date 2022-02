Bad Bunny se llevará esta jugosa cantidad por sus dos conciertos en México

Bad Bunny ofrecerá dos conciertos en México a finales de este años y como ya sabrás mucho se ha dicho por la fiebre que provocó el cantante, ya que muchos se quedaron sin la oportunidad de poder acudir a su show, pues se vendieron como pan caliente todos los boletos, es por eso que te diremos cuanto se llevará a la bolsa dicha celebridad.

De acuerdo con el tiktoker Soy Juan, Bad Bunny se llevará al bolsillo un millón de dólares por concierto lo cual suma la cantidad de dos millones, lo que equivale a más de cuarenta millones de pesos, por lo que deja en claro el porqué se ha convertido con el tiempo en una de las celebridades más excéntricas de la industria musical.

Como era de esperarse las redes sociales de inmediato reaccionaron a la jugosa cantidad del intérprete de Amorfoda, además se espera que su show de mucho de que hablar, pues desde hace tiempo esperaban un concierto masivo, pues saben que en otras presentaciones ha dejado a sus fans con el ojo cuadrado.

"Solo espero que pague sus impuestos, antes de irse", "Y la gente se queja de la economía. Y pagando boletos carísimos por wey....", "Hasta me dan ganas de ser cantante y tener mi propia borregada", "Se quejan de que el gobierno los quiere traer como borregos por lo del covid y aquí demuestran que los traen como pend£j0$", escriben las redes al enterarse sobre lo que se llevará a su casa el artista urbano.

Pero como era de esperarse el hate no se hizo esperar, pues muchos insisten que Bad Bunny no canta para nada, por lo que han arremetido en contra del intérprete, por si fuera poco les parece mal que hay otros artistas que según no están siendo valorados, ni le están dando importancia como se la dan a él.

La trayectoria de Bad Bunny despegó de la noche a la mañana y es que no solo la música, sino la moda que ha impuesto con la ropa, también han dado mucho de que hablar, es por eso que lo coloca como el artista del momento.

Leer más: Belinda llega al aeropuerto de CDMX y escapa como puede de la prensa