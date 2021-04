Bad Bunny se roba todas las miradas posando frente al espejo con musculoso físico

Miami.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha dejado a todos sus fanáticos boquiabiertos de nueva ocasión, ya que a través de su cuenta oficial en Instagram compartió una fotografía que lo deja casi todo al descubierto, siendo así de nueva cuenta el centro de atención y tema de conversación en redes sociales.

A través de sus historias en Instagram, el intérprete del género urbano sorprendió a primera hora este sábado con una fotografía sin censura con la que ha logrado evidenciar su impactante cambio físico, el cual ha logrado gracias a que cambió su estilo de vida durante los primeros días del confinamiento.

"Buenos días. Hoy es Wrestlemania", escribió el famoso en la fotografía en la que se aprecia que recién se levantó y lo primero que hizo fue darse una buena ducha. Posando sin nada encima y con el cabello un tanto alborotado, deja impactados a todos por su impresionante cambio físico, pues presumió gloriosos músculos.

Una gran emoción vive el cantante puertorriqueño debido a que hoy será su soñado debut en el ring de WrestleMania, donde luchará contra los famosos atletas del popular programa estadounidense. "Mañana será uno de los días más importante de mi vida. Otro sueño hecho realidad", escribió en una publicación el cantante.

"¡Benito en WrestleMania! Aún no lo puedo creer. Tengo tanto que decir y contar, que mejor doy gracias y ya. Será un día muy especial. Mañana arriesgo mi vida en el ring, pero no tenemos miedo, vamos pa' encimota. No se lo pueden perder. Deséenme suerte", escribió el cantante en la publicación.

Desde hace algunos meses Bad Bunny, o como es conocido en redes sociales, Benito, ha tenido diferentes participaciones especiales en el popular programa de luchas, logrando convertirse en el invitado favorito, pero hoy se sube al ring de manera profesional y peleará contra los más preparados luchadores.

Al cantante lo han humillado, golpeado, dejado mal herido y entre otras cosas en sus diferentes participaciones en el programa, en una ocasión le quebraron una guitarra acústica en la espalda y en otra ocasión destruyeron completamente su auto deportivo de lujo.