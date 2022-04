Bad Bunny se une a Marvel y Sony para dar vida a "El Muerto"

Estados Unidos.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny continúa cosechando éxitos; luego de estar en la cima dentro del mundo de la música, prueba su suerte en el mundo de la actuación y le ha ido tan bien que dentro de poco debutará en una de las franquicias más importantes del mundo.

El artista se une a Marvel para interpretar a El Muerto, el primer superhéroe latino del Universo Cinematográfico de Marvel, que dentro de poco lanzará su película en colaboración con Sony.

Será el 12 de enero de 2024 cuando Bad Bunny llegue a la gran pantalla de la mano de Marvel y Sony, dando vida a El Muerto, al respecto, el cantante detalló que será épico y externó su felicidad de dar vida a tal personaje.

"Es maravilloso. Es increíble. Me encanta la lucha libre. He crecido viéndola y ahora soy un luchador. Por eso me encanta este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí, será épico", declaró el cantante durante la presentación del proyecto de Sony en la CinemaCon de Las Vegas.

¿Quién es El Muerto?

De nombre Juan Carlos Estrada Sánchez, El Muerto, es un luchador del universo de Spider-Man con superfuerza y resistencia. Dentro de su historia, cada luchador tendrá que demostrar su valía frente a El Dorado para poder seguir vivo y mantener sus poderes.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el cantante puertorriqueño llega a la gran pantalla, pues debutó en 2019 en la película Fast & Furious 9; su próxima aparición será junto a Brad Pitt en la película Bullet Train.

Además, ha tenido otros proyectos que han evidenciado sus dotes para la actuación como Más de un siglo, Saturday Night Live, WWE Raw y Narcos: México, proyectos en los que ha sorprendido a todos con su talento.

