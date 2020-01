Bad Bunny se vuelve tendencia tras interpretar "Tusa" de Karol G

El famoso cantante Bad Bunny de Puerto Rico, conocido por sus fanáticos como "El Conejito Malo" o Benito, causó revolución en redes sociales al compartir un video en donde aparece interpretando el exitoso tema "Tusa" de las cantantes Karol G y Nicki Minaj.

Tanto fue la admiración de sus seguidores al verlo interpretar la canción del momento que se convirtió en tendencia en Twitter, pues usuarios de Internet ahora comentan que debería hacer un remix con las cantantes del tema o una colaboración a futuro.

En el video que se publicó en las historias de su Instagram oficial, se aprecia a Bad Bunny de lo más energético interpretando el tema que se ha vuelto la canción favorita de hombres y mujeres por igual, el cual nunca hace falta en la playlist de cualquier fiesta.

Bad Bunny cantando Tusa es lo mejor que verás hoy pic.twitter.com/7eVtA8jKQx — Juanca (@jjuanca9) 18 de enero de 2020

Cabe mencionar que los internautas se dieron la tarea de investigar si "Tusa" de Karol G y Nicki Minaj, en su lirica habla sobre "La Canción" de Bad Bunny y JBalvin, pues en el coro de la canción de hace mención a "La Canción que le da una depresión tonta, con la que llorando lo comienza a llamar".

"Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está", suena en la letra de "Tusa", mientras que en la de los reguetoneros se aprecia: "Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos".

Otra de las teorías que circuló por Internet fue si La Canción, Tusa y China, formaban parte de una misma conexión del reguetón, pues en la última Anuel AA, novio actual de Karol G canta: "Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé".

Sin embargo, son temas que ninguno de los involucrados ha querido tocar.