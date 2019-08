Bad Bunny será el protagonista de los Pornhub Awards 2019

Bad Bunny sigue siendo una de los cantantes latinos más influyentes de todos los tiempos y es que ahora se presentará en una ceremonia fuera de serie, se trata de la segunda edición de los Pornhub Awards 2019, donde cantará algunos de sus éxitos.

Aunque el cantante no ha dicho nada al respecto se encuentra muy feliz por el recibimiento que le ha dado el público con la gira X100pre, donde ha visitado varios países como Estados Unidos, Canadá e Italia entre otros.

"Gracias a todos los que fueron a compartir conmigo en los diferentes países de esta gira. LA PASÉ CABRÓN!!! Gracias por tanto cariño alrededor del mundo!!, son algunos de los mensajes que comparte el conejo malo en redes.

Por si fuera poco el artista ha revolucionado el reguetón de una manera impresionante desde su polémica música con la cual ha colaborado con artistas de talla internacional como Drake y Ozuna, hasta su extravagante forma de vestir en sus conciertos creando un estilo único entre las nuevas generaciones.

Recordemos que hace unas semanas Bad Bunny se coronó como el triunfador de los MTV Miaw 2019 pues se llevó el premio al artista Miaw del año, causando euforia en la ceremonia.

"No tengo otra cosa que decir que gracias no tan solo a la gente de MTV sino a ustedes que están aquí está noche, que por ustedes es que estoy ganando esto asi que gracias a toda la gente que me quiere y me apoya...", dijo Bad Bunny cuando recibió el premio.

Cabe mencionar que Bad cuenta con más de 18 millones de seguidores en todo el mundo, demostrándole lealtad además ganó más admiradores de su natal Puerto Rico, cuando apoyó a sus colegas del espectáculo en una machar donde exigían la destitución de su gobernador Ricardo Rosselló.

