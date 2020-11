Bad Bunny y la profecía sobre su supuesto retiro de la música urbana

"Dákiti", la más reciente canción de Bad Bunny en colaboración con su compatriota Jhay Cortez, no solo ha conquistado las listas de popularidad como el HOT 100 de Billboard, sino también ha sembrado la duda en los millones de fans del reguetonero puertorriqueño, sobre un posible retiro de los escenarios, estando en el mejor momento de su carrera musical.

¿A qué se debe este rumor? Entre el fandom del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, hay una teoría que señala que "el conejito malo" se retira este 2020. Al final de su video musical "Dákiti" (que al día de hoy tiene más de 182 millones de reproducciones en YouTube), puede leerse una leyenda que dice "el último tour del mundo". Además de la especulación de su retiro, sus seguidores han deducido que dicha leyenda sería el título del álbum con el cual diría adiós.

Cabe recordar que cuando lanzó su video "Vete", hace casi un año", al final apareció "YHLQMDLG". En ese momento sus fans no sabían que significada ese conjunto de letras y que terminaron siendo el título de si siguiente álbum. La teoría del retiro de Bad Bunny de los escenarios, ha tomado mayor fuerza. Recientemente en su cuenta de Twitter, el boricua compartió que (aparentemente) su nuevo álbum tendrá 16 "temazos".

Aunque muchos de fans ya están tristes por el supuesto retiro del reguetonero, sus haters lo celebran. "Si, que lo saque, ya para que se retire de una vez, al mal paso, darle prisa", "¿cómo que temazo? Si todas tus canciones son puro autotune y letras básicas sin sentido", "esa burla que ya se retire junto con su autotune", y varios comentarios más.

Bad Bunny...¿se retirará como Miguel Cotto?

Cabe recordar que Bad Bunny lanzó su álbum "YHLQMDLG" (que significa yo hago lo que me de la gana), el pasado 29 de febrero. En aquella ocasión dijo, "este disco está cabrón, lo hice pa' ustedes, hey, y en nueve meses vuelvo y saco otro pa' retirarme tranquilo como Miguel Cotto (exboxeador profesional criado en Caguas, Puerto Rico). El próximo 29 de noviembre se cumplirán los nueve meses que Benito mencionó.

Un fan escribió en Twitter:

Bad Bunny soy uno de tus más grandes fans y mi mayor sueño es verte cantar en vivo en un concierto tuyo, no te retires aún, se que hay muchos como yo que quieren verte en concierto, por favor aún no te vayas, el mundo te necesita, tus fans te necesitamos, yo te necesito.

El reguetonero de 26 años de edad, da a conocer los 16 "temazos" su su posible nuevo álbum tendrá, luego de que se diera a conocer que dio positivo a Covid-19. El pasado fin de semana se presentaría en los American Music Awards 2020, sin embargo, ante su contagio debió cancelar su show. El pasado lunes su publicista Sujeylee Solá dijo a The Associated Press que Bad Bunny "está bien" y no mostraba ningún síntoma fuerte; no brindó más detalles y solo manifestó que no daría ninguna entrevista al respecto, "por el momento se siente bien, no está mostrando mayores síntomas, esperamos que se mantenga así".

Hasta el momento el cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, no ha comentado nada sobre su supuesto retiro de la música urbana, ni de su contagio de Covid-19.