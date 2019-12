Bailarina manca es contratada por las Rockettes en Nueva York

La bailarina Sydney Mesher, quien nació sin una mano, hace historia porque es la primera persona con una discapacidad visible en ser contratada por las Rockettes del Radio City Music Hall en Nueva York.

En declaraciones al periódico Newsday, Mesher habla de lo feliz y realizada que se encuentra profesionalmente hablando y más ahora que forma parte de tan importante compañia artística.

No quiero ser conocida como la bailarina que tiene una mano, y no porque eso sea algo malo, sino porque he trabajado muy duro para estar donde estoy’, declara Sydney Mesher.